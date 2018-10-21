《翻爆旺美食》秋冬溫補羊肉麵 美食達人帶你全台呷透透

2018年10月21日 12:31 中時電子報 綜合報導

◎在地人激推 菜單豐富選擇多

提及羊肉湯等美食，羅東夜市一定是許多老饕的首選，但距離夜市約1公里外的「國華沙茶羊肉舖」，湯頭不僅甘甜，沾上沾醬的羊肉更是令人回味，也因為品項豐富，有超過10種的羊肉湯、麵等可選擇，成為許多人尋覓午、晚餐的首選。

◎暖呼呼美食 香濃清甜不膩口

天氣轉涼，來碗暖呼呼的藥膳湯最適合，位於新北市板橋區仁化街的積力藥膳羊肉麵，業者以二十多種中藥材搭配獨門配方，燉煮出的湯頭中藥香氣濃、清甜不油膩，細嫩羊肉也因此去除了羊騷味，再搭配有嚼勁的手工拉麵，是許多當地民眾入冬進補的首選之一。

◎好呷逗相報 不騷不膩好味道

位在桃園市龜山區明德路上的屏東陳羊肉麵，用的是嚴選澳洲上等帶筋羊前腿腱肉，加上獨門熬煮配方，料理出無羶味且略帶嚼勁的羊肉，再搭配上特調湯頭及拉麵，呈現不騷不膩的好味道，就連不敢吃羊肉的人都能吃下肚。

◎滋補又美味 好吃到欲罷不能

位在彰化市旭光西路的「花壇羊肉」已經傳香35年，全採國產羊肉，加上中藥燉補的湯頭，沒有羊羶味，卻特別地鮮美，尤其羊肉麵線維持10幾年來沒漲價，價廉物美得讓人驚喜，瘦肉羊肉麵肉質有嚼勁，帶皮羊肉麵則皮Ｑ肉軟，是許多人心中的最愛。

◎濃濃羊肉香 老饕必點這一味

嘉義縣竹崎鄉中山路、中正路口的「竹崎老店肉圓羊肉湯」小小4坪空間，吸引不少饕客前來品嘗，其中羊肉麵線更是老饕們必點的品項，除了湯味美鮮甜、麵線Q彈外，價格更是始終如一沒漲過。

◎道地北方味 羊排麵魅力滿點

羊肉麵在台灣相當罕見，高雄左營「科爾沁蘭花小館」作風低調是「巷子內的人」才會知道的美食，招牌清燉羊排麵是道地北方口味，嘗來絲毫沒有羊騷味，湯頭又鮮甜，令老饕魂牽夢縈，但這特殊口味美食，每日限量販售，晚來就向隅，常客笑說「必須低調點，為『吃』不欲人知！」

(中時電子報)