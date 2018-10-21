新北》「虧雞福來爹」現身與蘇貞昌同框 卻強調不被摸頭

台南市長候選人林義豐到新北市幫黃俊哲站台。（王揚傑攝）

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林義豐、蘇貞昌初現面熱情握手。（王揚傑攝）

以「虧雞福來爹」打響名號的無黨籍台南市長候選人林義豐，今（21）日上午現身新北市板橋區，為民進黨市議員黃俊哲站台，隨後也禮貌性向晚到的蘇貞昌預祝當選，但他特別聲明，不要認為他和蘇貞昌見面就是被摸頭，把他框成綠色。此話一出，令蘇貞昌有些尷尬，趕緊轉移話題，稱謝離開。

林義豐表示，他和黃俊哲的父親20多年就認識，黃議員確實是青年才俊，這樣的人值得相挺，新北市就要讓第一名的當選。

林義豐突然語出驚人，說他期待黃俊哲2020年出來選立委，2024年出來選總統，一旁的黃俊哲只好尷尬陪笑。

黃俊哲表示，印象中他要叫林義豐「阿伯」，沒想到阿伯這次出來選市長，而且帶給年輕人一股風潮，阿伯在競選這段期間非常認真，這種精神也是年輕人應該學習的。黃俊哲說，阿伯現在在全台灣都吃得開，所有年輕人都知道「虧雞老爹」，很欣賞他的精神，非常多地方都希望來辦電音趴，所以今天先預告，未來「虧雞老爹」也會來新北市辦電音趴。

林義豐接口，「虧雞福來爹」有可能在11月會到新北市辦一場國際電音趴。

稍晚蘇貞昌到場，林義豐禮貌向蘇貞昌問候並祝他當選，2人熱情握手，但林義豐突然發表聲明，表示他為藍綠已經站台站了30多位，而台南的鄉親最看重無色無黨，所以他一定會遵照鄉親的期望，不要認為今天他和蘇貞昌見面，就把他框成綠色，什麼色都不重要，白色在台南才最受器重，所以他一定要向鄉親交代，不要認為和蘇貞昌見面就是被摸頭了。

蘇貞昌聽後有些尷尬，趕緊把話題扯向林義豐電音趴辦得很成功，匆匆握手稱謝後快步離開。

(中時 )

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