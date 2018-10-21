台中》林佳龍、陳淑華聯合競選總部成立 蘇嘉全前來拉抬

角逐連任的台中市長林佳龍、市議員陳淑華聯合競選總部21日成立！（陳世宗攝）

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立法院長蘇嘉全（中）特親自為陳淑華（右）、邱素貞（左）披掛彩帶、致贈好彩頭。（陳世宗攝）

角逐連任的台中市長林佳龍、市議員陳淑華聯合競選總部21日成立，林佳龍特肯定陳淑華在議會的優質問政表現、紮實的地方服務，希望選民在支持林佳龍的同時，用選票相挺最優質、最優秀的議員陳淑華連任。立法院長蘇嘉全特親自為陳淑華披掛彩帶、致贈好彩頭。

陳淑華尋求競選台中市西屯區（第六選區）議員5連任，問政表現及地方經營普遍受到西屯民眾的肯定。蘇嘉全表示，雖然受國會議長中立原則沒有公開講話，但他無論如何都要來為台中市最好、最優秀的議員陳淑華加油打氣。市議員邱素貞等人也到場力挺。

陳淑華表示，西屯區是台中市發展最迅速的區塊，最需要的是宏觀的擘畫都市計劃整個都市發展，西屯區無論是高科技產業、工業，還是商業活動，台中市的行政中心，以及將來的經貿活動，無一不是台中市發展的核心。過去20年，西屯區的各項配套、公共建設，在林佳龍擔任市長以前，一直跟不上西屯發展的腳步。

陳淑華說，經她不斷努力推動各項基礎建設，包括捷運藍線地下化、惠來溪潮洋溪整治、中科路陸橋串聯水湳經貿園區、福林路開闢、會展中心等等，每項都是林佳龍極力支持並推動。老弱婦幼照顧方面，長年推動0-6歲育兒津貼也從托育一條龍升級到育兒津貼等。

郭正亮委員呼籲，陳淑華表現受到肯定，無論藍綠參選人每個都到處放耳語，陳淑華風評好民調高一定會高票，受到這種耳語影響及分票操作，選情非常緊張。被說穩當選，選情最危險，呼籲西屯區的鄉親，選舉就是要選擇好人才，讓陳淑華不會受到分票耳語影響繼續連任。

林佳龍表示，西屯區的建設持續在進行，陳淑華所提各項建設，對地方有幫助的，他都全力支持，有優秀的議員陳淑華和認真的市長林佳龍做夥打拼、做夥配合，西屯區的建設腳步才能跟得上西屯區發展的腳步。

(中時 )

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