不只認助金 弱勢學子還有免費保險、程計設計課程

2018年10月21日 12:50 中時 張立勳

北市教育局認助清寒學生基金會21日舉辦相見歡活動，認助人與受助學生齊聚一堂，去年開始基金會不只是金錢幫助，更提供學生學習程式設計，學生許琇媛、詹宗翰也當場發表設計遊戲的成果，場面相當溫馨。

今天相見歡活動，36位認助人與63位受助學生齊聚一堂，21年來基金會累計認助9375名學生，金額達4.2億元，4年內已從1年8321人次增加至9491人次，其中近7成補助生活費、1成為學費。

基金會董事長曾燦金表示，過去三級貧戶可以當總統，現在有可能嗎？孩子取得知識的管道變得多元，所以教育局2年要斥資16億發展智慧教育，讓孩子有翻轉機會，基金會不只是金錢幫助，去年起也提供孩子免費上課、免費保險。

1年多來的程式設計課程，目前有10位學生持續學習，就讀東亞科技大學醫管系一年級的許琇媛和內湖高工三年級學生詹宗翰分享上課學習過程，現在是橘子蘋果程式設計學苑助教的許琇媛說，學習很重要，透過程式設計課程讓她知道自己學到什麼，以前只能玩別人設計的遊戲，現在可以寫遊戲給別人玩。

此外，第一金人壽與第一銀行文教基金會與認助清寒學生基金會合作，推出微型保險扶助方案，只要是基金會認助的學生，完成申辦微型保險投保手續後，保費由第一銀行文教基金會全額支付，提供經濟弱識學生基本額度的人身保障，防止意外事故造成生活雪上加霜。

(中時 )