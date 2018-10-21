新竹》民進黨新竹市長林智堅 率議員團市場掃街

2018年10月21日 13:38 中時 陳育賢

民進黨新竹市長候選人林智堅21日率領黨籍議員候選人組成「幸福特攻隊」，至竹蓮市場聯合掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅（右一）21日率領黨籍議員候選人組成「幸福特攻隊」，至竹蓮市場聯合掃街拜票。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅（中）21日率領黨籍議員候選人組成「幸福特攻隊」，至竹蓮市場聯合掃街拜票。（陳育賢攝）

年底選舉上周抽籤後首個周末假日，各候選人無不火力全開、全力拜票，民進黨新竹市長候選人林智堅21日就率領黨籍議員候選人組成「幸福特攻隊」，至竹蓮市場聯合掃街拜票，市場攤商則熱情以菜頭、蒜、鳳梨、粽子等吉祥蔬果熱烈歡迎，高喊凍蒜。

林智堅今天上午與已宣布將投入下屆立委選舉的鄭宏輝、議員候選人包括南區的施乃如、東區的鄭美娟、曾文濤、北區劉康彥、香山區林盈徹、陳雪慧等共同至傳統的竹蓮市場掃街拜票，誠摯請託民眾支持。

現場許多攤商一早獲知市長要來訪就特別等候，待林智堅到場後，即請其在招牌上留下「勝利簽名」，凍蒜聲不絕於耳，不論菜販、肉販或魚販，都紛紛送上特地準備的菜頭，讓林智堅感動的說「人間處處有溫暖、市場到處有彩頭」。

其中66號魚攤販1家6人，拿出菜頭致贈市長，還特別說，「我家6個人都會投給6號林智堅」，之後並開心合影。

另有民眾送上大白柚，祝福市長「柚」凍蒜，也有攤商送上栗子，祝福大吉大「栗」。更有攤商拿出市長4年前百日選戰時，掃街竹蓮市場的合照，希望林智堅要連任凍蒜。

林智堅表示，竹蓮市場是非常熱鬧的傳統市場，市府非常關心市場的發展，這4年市府陸續活化傳統市場，針對老市場做了耐震補強、外牆整修與人行步道的建置，希望讓買菜的市民有更好的環境。

竹蓮市場就是透過ROT的方式，大規模整理外裝與內部，雖然是傳統市場，但有冷氣、手扶梯與良好動線，使市場人潮絡繹不絕。

他同時指出，新竹市還有幾個老舊市場亟待改建，如北門市場現正積極爭取前瞻基礎建設經費，未來他將讓老舊市場一一翻新，也要讓如火如荼進行中的各項工程延續下去。

(中時 )