95無鉛出包 中油：影響油箱內液位感知器

桃園煉油廠95無鉛驚爆汽油品質不合格。(報系資料照)

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因應95無鉛汽油品質不合格一事，中油表示，將針對桃廠供貨範圍包括基隆、台北、桃園、新竹及苗栗部分地區等地自營、加盟站進行全面取樣化驗檢測。目前檢測不合格案件自營12件、加盟站24件，不合格率約12％；其中，12件自營站已在20日完成換貨，亦即目前油品均為合格貨源，24件加盟站預計今天開始換油、發貨。

另其他進一步完整相關抽樣、檢測動作持續進行；相關檢測加油站名及檢測結果都會更新至中油網站，一旦發現不合格，也會立即通知加油站暫時停止銷售。

中油指出，不合格的油料造成銅片腐蝕，可能會影響到油箱內的液位感知器，長期暴露在不合格油料中，會造成阻抗升高，就算有油儀表板仍可能車輛會顯示已沒油了，但對車輛行駛安全性不會有影響。消費者若認為有問題，只要提供相關加油站消費證明，便可申請理賠，中油會請公正第三方進行檢驗。

關於後續理賠規劃，中油表示，因為事件發生10月上旬，消費者若在10/1~10/20到公布的不合格加油站購油，憑相關發票、扣款等資料，並透過中油委託第三方汽車專業單位，進行檢查、認定，將會加以負責理賠。另對遭通知油品不合格、停售的加油站，將針對其營業損失進行賠償。

中油強調，除就受影響範圍內之加油站全面取樣化驗，化驗不合格油料之加油站立即進行停售、回收換儲作業，及隨時於官網揭露停售加油站資訊，直至油品合格始販售，避免影響顧客用油權益。公司也已成立理賠專案小組，辦理諮詢、理賠申請、汽車狀況鑑定及後續理賠作業，也都會同步更新於網站上，提供民眾瞭解。

(工商 )

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