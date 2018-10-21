NBA》詹皇主場首秀變調 保羅跟隆多大打出手遭驅逐

看到好友保羅跟隆多爆發衝突，詹姆斯只能連忙拉開保羅。(美聯社)

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中時電子報
詹姆斯怎也沒想到自己加盟湖人主場首秀竟然徹底變調。(美聯社)

原本就充滿火藥味的激烈球賽，終在最後關頭演變成最糟結果！「小皇帝」詹姆斯21日在湖人主場首秀，竟在最後4分13秒變成全武行，隆多與保羅兩人在場上大打出手，英格拉姆也在後方偷打了保羅一拳，結果3人都遭驅逐出場。

雙方打到最後4分13秒，火箭還以109比108小幅領先湖人，哈登在快攻上籃時，明顯推了英格拉姆一把，造成英格拉姆憤而回推了哈登，兩隊球員隨即在場上對峙，正當裁判以為衝突已經慢慢落幕，保羅竟然率先動氣打人了。

面對隆多在旁不斷冷嘲熱諷，保羅直接用手指戳到他的眼睛，兩人當場就開始互毆，場面頓時相當混亂，裁判顧著拉開兩人之際，甚至詹姆斯也幫忙把自己好友保羅拉開，英格拉姆竟然衝上前，從後面偷偷朝保羅背部揮拳。

整個衝突的引爆點，就是哈登這個上籃推了英格拉姆的小動作。(美聯社)

保羅(左)與隆多早已在場上互有小動作了。(美聯社)

結果保羅與隆多直接被驅逐出場，裁判在看過慢動作重播後，也把偷襲的英格拉姆驅逐出場，整個場上陷入最尷尬處境的當屬詹姆斯，因為他不願看到自己新隊友隆多，竟跟自己好友保羅在場上互毆，演變成最糟的全武行局面。

此役最後湖人115比124不敵火箭，苦吞開季2連敗，詹姆斯貢獻24分、5籃板及5助攻，卻沒想到自己加盟湖人的主場首秀，竟然變成自己好友與新隊友打架結局，火箭則以哈登36分最高，保羅離場前仍拿28分、10助攻。

保羅賽後告訴媒體，會引發這次全武行，起因是隆多朝他臉上吐了口水，才會讓他不爽用手去戳隆多的臉，不過衝突都已發生，「爆料天王」沃洛納斯基報導，聯盟最快明天就會公布保羅、隆多與英格拉姆的禁賽或罰款結果。

(中時電子報)

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