台中城市馬拉松開跑 花博吉祥物現身

2018年10月21日 13:25 中時 馮惠宜

「台中城市馬拉松」21日開跑近15000人熱情與會。（馮惠宜攝）

由台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「台中城市馬拉松」今年邁入第三屆，21日於台灣大道市政大樓府前廣場開跑，現場湧進將近15000人，有許多跑者裝扮成花朵一起來響應即將在台中登場的世界花博會，市長林佳龍與花博吉祥物「歐米馬」也一起為跑者加油打氣。

第三屆「台中城市馬拉松」參賽者今日凌晨5點半於府前廣場集合，進行暖身後，6點起正式起跑。由市長林佳龍、市府運動局長王慶堂、地政局長張治祥、都發局長王俊傑、立法委員張廖萬堅、黃國書、市議員何敏誠、李中、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇?等人為活動鳴槍，花博吉祥物「歐米馬」也一起為跑者加油打氣。

林佳龍表示， 透過台中城市馬拉松，可讓民眾邊跑邊來趟城市巡禮，欣賞沿途建築美景，感受台中之美；他也鼓勵民眾多運動，跑出健康幸福。

台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆表示，台中城市馬拉松今年已邁入第三屆，希望透過活動提升民眾身體健康，並讓大家看到台中這個國際城市的發展；他也要感謝林市長不斷提升台中的知名度，現在台中不僅是台灣第二大都市，也是相當宜居的城市，不動產業界也會一起努力，為民眾提供更好的居住環境。

台中市市府運動局表示，這次馬拉松共分為半馬組(21km)、挑戰組(10km)及適合親子同跑的樂活組(5km)，參賽選手只要在規定時間內完成賽事，就能夠獲得完賽獎牌，獎牌是以台中國家歌劇院、台中市政府、花博竹跡館及跑者形象為設計主軸，象徵台中的人文、建築與運動之美。

(中時 )