高雄》韓小編王律涵：韓總不發威 被人當Hello Kitty

2018年10月21日 13:53 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜小編上政論節目。（圖／截自Youtube）

年底高雄市長選情令人緊張，國民黨高雄市長參選人韓國瑜和民進黨參選人陳其邁激戰，韓國瑜陣營粉絲團小編今上政論節目表示，對於民進黨一直在攻擊、抹黑韓國瑜，她認為這很無聊，她說以為對方是「小畫家」一直給韓總抹顏色，她還說，民進黨認為韓總不發威，他們就以為他是Hello Kitty！！

王律涵說，民進黨要告的小編是屬民間粉絲團的，但是她提到很多粉絲反應不能在民進黨陣營候選人的Youtube留言，會刪粉絲留言，可能是以在粉絲團反對他們的留言，民進黨陣營反過來質疑韓國瑜陣營是不是買帳號，成立網軍來去按讚攻擊，她說，可能「只是影射」，但她強調，韓陣營真的沒有錢，也不會這麼無聊。

她還說，民進黨陣營一直在給韓國瑜上各種不同顏色，以為對方是「小畫家」一直給韓總潑顏色。她解釋，韓國瑜從來不會攻擊、抹黑對手，但是「他們」好像認為，「韓總不發威，他們就以為他是Hello Kitty」。

王律涵強調，要抹黑也要拿出證據，來證明韓國瑜有做這些壞事，不能因為隨意指控，就要被指控對象解釋，是要如何解釋和證明？她說，「我們也只能證明，沒有做這件事」。

(中時電子報)