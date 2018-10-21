新北市議員候選人「淡水C羅」陳偉杰也抽中7號

2018年10月21日 13:36 中時電子報 綜合報導

新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)候選人陳偉杰因與足球明星C羅有幾分相似而被選民稱為「淡水C羅」，昨日(19日)競選號次抽籤竟然也恰巧抽中C羅的背號「7號」，同為7號C羅，陳偉杰直言驚喜之外，7號的幸運數字也讓他在激烈選戰中更增添衝刺動力！陳偉杰說自己也是C羅球迷，所以知道7號球衣對C羅來說具有特殊意義，是當年曼聯主教練親自為他挑選的號碼，象徵期許、傳承也有幸運之意，果然7號球衣讓C羅衝出好成績，而陳偉杰抽中7號，也認為或許冥冥之中就是要他學習C羅，認真的做好接棒者，不辜負選民期許，把握最後倒數一個月衝出好成績！

面對國民黨市長候選人侯友宜的民調穩定領先對手，是否能發揮母雞帶小雞的拉抬作用？身為新人參選的陳偉杰仍然不敢大意，從早到晚勤跑基層拜票，無論晴雨都在下班時刻站在捷運站外與民眾打招呼。陳偉杰說「新人參選的最大隱憂就是知名度不如現任議員，所以一定要先讓選民認識，讓選民相信陳偉杰是有能力、能信任、能為大家服務的議員候選人！」

陳偉杰也坦言競選初期並不容易，經常跑到餐會場合卻無人認識他，就有選民就建議他出奇招提高自己知名度，但都遭他拒絕，陳偉杰選擇一步一腳印，彎腰向選民自我推薦，踏實地提出對選區建設的政見，說服選民支持。如今選戰進入倒數一個月，陳偉杰有許多婆婆媽媽支持者會主動替他拉票，就是被他踏實努力的拜票感動，也有許多新市鎮居民主動到總部給他加油打氣，期盼陳議員「凍蒜」為市民喉舌，爭取建設。但陳偉杰面對選情仍十分謹慎，不敢大意，他認為選民的眼睛是雪亮的，此次他抽到7號，也會效法C羅在球場上展現一定要贏的意志力，穩紮穩打用具體政見爭取選民認同。

(中時電子報)