清泉溫泉要開張 這次絕不狼來了

五峰代理鄉長靳邦忠（左二）有感於清泉溫泉周圍環境優美，決定由公所來自行經營。（邱立雅攝）

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清泉溫泉周圍景致優雅，特別是整理過的清泉吊橋橫跨上坪溪，一邊泡湯一邊賞景，將非常享受。（邱立雅攝）

五峰鄉清泉溫泉歷經5任鄉長、10年計畫，每每傳出要重新營業，卻總是「狼來了」，讓當地村民相當失望，現任代理鄉長靳邦忠認為「廠商不來標，公所自己做」，籌備近1個月，找來當地藝術家繪圖，預計周一代表會通過收費標準後，力拚11月19日前試營運。

靳邦忠20日邀集桃山村村長、鄰長、部落會議主席、協會理事長及附近居民等人召開會議，並親自帶領眾人入館解說館內設施、裝潢、外部植栽及人力營運情況，希望根據他們過往的經驗就水文、地質景觀等各方面提供參考意見。

清泉溫泉館近半年陸續已有9家業者現場參觀，每位提出意見皆大同小異，不外乎內部設計不符合溫泉營運，而且機具老舊經營效益不大，故均無後續回應。靳邦忠研究問題後，決定化被動為主動，由公所自行營運，近日已加速室內湯屋跟室外大眾池，相關機具操作、維修、管理與室內裝潢等等陸續動工。

「這麼優美的地方，沒有理由不讓大家分享。」靳邦忠表示，不能因為建築設計不當，就任其荒蕪毀損浪費公帑，公所在人力有限、經費不足情況之下，盡最大的努力和誠意，發揮團隊精神，期待配合11月19號清泉一號吊橋通橋典禮，將以嶄新面貌展現在鄉民及遊客面前。

(中時 )

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