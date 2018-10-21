鄭仲茵被翻出「凹頰土照」 網：從小看她類戲劇長大

台劇女星鄭仲茵過去劇照被翻出，與現在貴氣形象差超多。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

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中時電子報
／綜合報導

女星鄭仲茵在本土劇中演出壞女人，總是氣得觀眾牙癢癢，出道多年的她不只曾經出過唱片，更演出過類戲劇《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》，最近舊時劇照被挖出，臉凹乾瘦的模樣，更現在相去甚遠，令觀眾驚呼。

過去鄭仲茵常演出類戲劇，當時臉型凹瘦與現在截然不同。（圖／翻攝自youtube）

鄭仲茵剛開始出道時，在類戲劇中演出不少角色，當時她臉部凹陷十分瘦弱，常演出苦情女角，一直到演出民視《浪淘沙》才打開知名度，並開始接演不少大愛與三立的戲劇，甚至也在偶像劇中尬上一角，成為國、台語雙棲演員。

鄭仲茵也演出過類戲劇光怪陸離的台灣傳奇故事。（圖／翻攝自youtube）

鄭仲茵和林志玲曾是高中同學。（圖／翻攝自鄭仲茵、林志玲臉書）

鄭仲茵也曾上節目時聊到，讀書時期在外國留學，當時就讀加拿大英國皇家音樂學院的她，和高中同學一起到泳池游泳，不會游泳的她，一開始進到泳池還很開心踩得到底，殊不知泳池是漸進式變深，她一不小心進到深水區就溺水了，她形容當下腦中已有人生跑馬燈出現，雙眼也開始發矇，只能不斷喊「救我」，接著就有個人影拉住她脖子，不斷安撫她，並把她救上岸，沒想到是當時的高中同學林志玲，此事也一度成為話題。

(中時電子報)

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