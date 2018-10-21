MLB》釀酒人：一球定生死 這是棒球的浪漫

道奇貝林傑獲選國聯冠軍賽MVP。（美聯社）

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中時電子報
國聯冠軍戰G7，道奇貝林傑敲出致勝全壘打。（轉自MLB臉書）

道奇在國聯冠軍戰辛苦擊敗釀酒人，頭號功臣自然是貝林傑(Cody Bellinger)，他在G4延長賽第13局敲出再見安，G7生死戰擊出致勝的兩分彈。果然賽後貝林傑毫無意外獲選國聯冠軍賽的MVP。

貝林傑生涯季後賽打擊率只有0.160，去年世界大賽打得一塌糊塗。今年首輪對上勇士他繳了白卷，對戰釀酒人25打數僅5安打，但他在球隊最危急時兩度建功，MVP實至名歸。

釀酒人擁有國聯數一數二的牛棚，他們幾乎把戰局全交給後援投手處理，只是在最後關頭功敗垂成。道奇打線的後勁強大，系列賽全隊攻下23分，其中17分是從釀酒人牛棚手中打出來的，釀酒人牛棚自責分率反倒高於先發投手群。

釀酒人投手柯奈保(Corey Knebel)說：「一球定生死，這是最美妙的棒球，國聯冠軍賽場場都是這樣。」中繼投手傑佛瑞斯(Jeremy Jeffress)沉痛地說：「棒球就是這樣，就算我投好了每一球還是有可能被打中。」

道奇隊普伊(Yasiel Puig)先前連續5次被傑佛瑞斯三振，不斷被他的彈指曲球戲耍。在第7戰普伊偏偏就是從傑佛瑞斯手中敲出了3分炮，打中的那顆正是彈指曲球，這就是棒球！

總教練康索(Craig Counsell)感謝釀酒人全軍上下的奮戰，「大家都表現得很好，讓我們在這兩個月能有一段難忘的旅程。」葉利奇(Christian Yelich)賽後都快哭出來了，可見他們是多麼想贏球，就是這種強悍的鬥志才能一度把道奇逼到絕境。

(中時電子報)

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