恭喜！女神白家綺「帶球嫁」吳東諺 兩年姊弟戀修成正果

2018年10月21日 14:18 中時 林淑娟

白家綺與吳東諺登記結婚。（星之國際）

白家綺懷孕近三個月。（星之國際）

白家綺、吳東諺密戀兩年。（星之國際）

白家綺、吳東諺密戀兩年。（星之國際）

兩人數十位共同親友見證求婚。（星之國際）

兩人數十位共同親友見證求婚。（星之國際）

「本土劇女神」白家綺（綺綺）驚爆閃嫁小她5歲的戲劇新人吳東諺！白家綺21日下午在臉書公佈「我們結婚了」，透露和吳東諺已經穩定交往兩年多，且已懷孕將滿3個月，兩人經過這段時間的種種考驗，決定攜手往接下來的人生一同邁進！

兩人二年前因合作拍攝民視校園喜劇《我的老師叫小賀》擦出愛情火花，學生吳東諺大膽追求鍾情的老師，兩人歷經許多現實的考驗，決心牽手一生。吳東諺20日晚上偷偷邀請了兩人的60位至親好友，在他們當初剛剛交往，第一次約會的桃園蘆竹大古山的庭園餐廳，設計了一場浪漫的求婚。吳東諺以一顆精緻的鑽戒向綺綺求婚，兩人相視同時說「我願意」流下感動的淚水。兩人共同親友陳宇風、葉家妤、王建復、蘇晏霈、王樂妍、黃玉榮、錢君仲、阿竿楊承翰等，還有吳東諺現正演出的《實習醫生鬥格》多位好友藝人小楨、夏宇禾、林柏妤都到場見證這一刻。

今天上午兩人攜手松山戶政事務所登記結婚，開心宣布喜事臨門。兩人雖然都是單親家庭成長，但都與父母關係緊密。上午簽名蓋印的那一刻，綺綺一度感動哽咽：「謝謝東諺，我圓滿了夢想清單」。

問綺綺為何愛上小她近五歲的東諺，一開始低調看電影、吃飯聊天，還必須戴帽子、戴假髮喬裝約會。她說，「其實，東諺比我成熟，是個有家庭觀的人。而他讓我相信自己可以被疼愛、再擁有被愛的權利，我覺得很幸福。」吳東諺說，「從朋友到戀人，從心疼到相愛，我們相知相惜，好期待一起建立美好的家庭。」

回憶兩人相處過程，其實一開始是以雙方都認為「絕對不可能」的前提，就輕鬆當朋友的立場來交往。因為二年多前，吳東諺還是剛剛崛起的戲劇新秀，而白家綺已經是被稱為女神的戲劇綜藝主角，不僅演藝聲勢有差距，而兩人相差近五歲，所以彼此都很意外會互有好感，也僅限於收工後一起吃飯看電影聊天。吳東諺說，「愛很難解釋為什麼，他鼓起勇氣追求綺綺，也的確被拒絕多次⋯自己也覺得不可能吧，但是愛上了卻沒辦法叫自己放棄。」所以曾有一段時間，他選擇不打擾，默默的關心就好，但老天的巧妙安排，還是讓兩人歷經很多還是走到一起。

綺綺說，吳東諺單親家庭成長，個性異常的成熟有責任感。加上很喜歡運動，所以有空時間，都不是只想兩人相處，而是周末有空就想帶著綺綺的兩個女兒一起遊玩。女兒也都很喜歡和他相處。而當綺綺獨自背負著家庭責任與壓力時，也是東諺的體貼與關懷，讓她覺得有人懂、可以有喘息的空間。

白家綺離婚後單身多年，身邊其實不乏追求者。但是她總感覺自己有著兩個女兒，仍然還有很大的家庭責任，所以一直抱著沒有權力談戀愛的心情，繼續往工作目標努力。也因此，交往過程中，綺綺經常刁難任性，表現出不在乎的樣子，希望追求者知難而退。

但是吳東諺的真情打動了白家綺的心。吳東諺對她說，「支持你的責任，我也非常樂意分擔你的責任。而我除了自己在演藝路拼命發揮、妳在自己的演藝工作也繼續努力外，其他生活的部分，就讓我負責，好好照顧你吧。」這一句話他身體力行，綺綺的兩個女兒喜歡東東叔叔，讓綺綺放心去愛這個她認定一生相守，高EQ的真男人。

(中時 )