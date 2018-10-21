獨／陳奕迅靠這招教出超強女Rapper

2018年10月21日 14:32 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

大陸歌手葉曉粵頂著「中國新歌聲2」第四名與陳奕迅得意門生的光環，來台宣傳出道單曲〈Make the Dream〉，舞台上女力四射的她，自爆自己私下其實是個愛搶超市打折品「少女心的媽媽桑」，更透露自己比賽一路順利過關斬將的秘訣，和恩師陳奕迅的錄音秘訣。

葉曉粵來台宣傳出道單曲。（合成圖／記者李家穎攝）

來自汕頭的葉曉粵個性爽朗如她的歌聲般充滿態度，參加「中國新歌聲2」一路女力爆發，她接受《中時電子報》專訪表示，自己其實早就把歌都選好，準備了大概七、八首歌，在挑出來唱，常被人說選歌很厲害的她，早做好準備來比賽。她也認為輸贏都是天意，只有盡全力才是對音樂和對手的尊重。

舞台上女力爆發的葉曉粵，私下是個可愛的少女。（合成圖／雷電娛樂提供）

出道前曾當過護士的她，十分享受目前的生活，一切都很新鮮，即使通告再多都不覺得辛苦，心情就像穿「穿高跟鞋跳舞」一樣雀躍。比賽時還遇到了許多的大明星和她合作，其中和她一樣出道前曾當過護士的香港天后楊千嬅最為印象深刻，兩人合作〈平凡之路〉發現兩人許多共同之處，甚至連星座都是一樣的，個性也十分類似，意外成為聊得來的女力前後輩。

葉曉粵表示準備好就是最好的舞台表現。（圖／雷電娛樂提供）

曾說過自己第一張專輯買的是梁靜茹的唱片，原來她從小就愛聽台灣流行音樂，這次來台灣也吃到不少美食，如臭豆腐、蚵仔煎，吃素的她笑說，吃蚵仔煎只能吃旁邊的邊邊，把蚵仔給經紀人吃，也是滿辛苦的。從小就是電視兒童的她，來台灣也看到了從小經常在電視看到的吳宗憲，讓她興奮不已。

這次來台她也吃了不少台灣小吃，更見到偶像吳宗憲。（合成圖／左圖記者李家穎攝；右圖翻攝自葉曉粵微博）

作為陳奕迅的得意門生，她透露陳奕迅給她很大的空間，在錄音時更會和製作人一起給她建議，但不會要求她一定該怎麼做，這點也讓她非常舒服，她也從陳奕迅身上學到音樂和做藝人的態度與想法。被稱為「柔軟野獸」的她，未來希望不只能唱嘻哈、饒舌，最好連「京劇」都會唱。她比賽時唱了不少張惠妹的歌，也希望未來可以像阿妹一樣快歌慢歌都能唱到令人咋舌，也能像梁靜茹一樣唱出溫暖情歌，不設限去好好玩音樂。

(中時電子報)