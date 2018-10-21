恐怖！她在自強號哺乳室擠乳 打掃阿姨竟以這理由狂趕人

今早10時許，台鐵新竹站一名旅客從掉落月台，遭到一輛潮州開往七堵自強號撞上，旅客當場死亡，車上390乘客轉乘其他車次。(示意圖/資料照)

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中時電子報
女網友出示她購買的自強號車票。翻攝《爆怨公社》

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文，表示，她搭的自強號進站前，她就先問過站票口人員自強車廂有哺乳室嗎？票口人員說在7車，她一進車廂到位置上將行李放好就往哺乳室7車走了，敲了列車長的門沒有回應，突然打掃阿姨來了，打掃阿姨問她，「你要幹嘛？」她回說，「我想借哺乳室」打掃阿姨就問她，「你的小孩呢？」她說，「我小孩沒跟我出門，我只是想把奶排空而已，漲的很痛」。

打掃阿姨仍不放棄的說，「可是你沒有帶小孩耶」她只好回說，「不然你現在摸我胸部，我現在漲的很硬」阿姨才說不用，讓她進去擠奶了，但擠不到5分鐘打掃阿姨就來敲門，還ㄧ度想打開門，她驚叫「阿姨我現在在擠奶你不要開門，我現在衣服沒有穿好」打掃阿姨離開不到2分鐘又來ㄧ次，還是想開門，她整個快嚇死了，看到車上有列車長的電話馬上打過去。

她跟列車長說時，打掃阿姨又來了，又要開門，她整個尖叫請阿姨不要開門，還跟列車長說如果她真的開門我就告你們，電話那頭的列車長說他馬上通知這班車次的列車長過來，她在哺乳室聽到列車長來的聲音，要打掃阿姨讓她待在裡面擠乳，打掃阿姨竟說，「希望她是真的」。

她說，她聽到整個傻眼，不懂沒帶小就不能用哺乳室嗎？第一次借台鐵哺乳室借的這個可怕，她借高鐵的哺乳室沒帶小孩也從來沒帶問過，也從沒有服務人員要來開我門，真的太可怕了，為什麼要讓在裡面擠奶的媽媽那麼恐懼，她知道她自己蠻瘦的，可能不太像生完小孩的媽媽，但是阿姨都願意讓她進去了，還ㄧ直要開她的門到底是怎麼樣，她真的不明白。

許多網友都說：「傻眼」、「這真的會很生氣，我也是哺乳媽媽，我很能懂妳的感受」、「無言，去哺乳室不擠奶去幹嘛」、「誰說一定要有小孩才能用哺乳室，那工作時怎麼辦？」、「擠乳是有規定一定要抱小孩阿！這阿姨的行為真的讓人翻白眼」。

(中時電子報)

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