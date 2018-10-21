雙溪山藥饗宴 體驗東北角小農輕旅行

2018年10月21日 14:48 中時 張穎齊

新北市政府農業局21日在雙溪區公有市場舉辦「山藥饗宴」活動，新北市副市長葉惠青（藍衣者）頒發山藥評鑑競賽冠軍給農友。（張穎齊翻攝）

新北市政府農業局21日在雙溪區公有市場舉辦「山藥饗宴」活動，新北市副市長葉惠青（右二）巡視山藥攤位。（張穎齊翻攝）

山藥季節到來，新北市境內又以瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4區的山藥最為出名。新北市政府農業局今（21）日在雙溪區公有市場舉辦「山藥饗宴」活動，邀請民眾來到產地品嘗新鮮Q彈的新北山藥料理外，並推出一系列的「山藥小農輕旅行」，帶領民眾悠遊東北角著名美景。

新北市副市長葉惠青表示，新北山藥種植面積約46公頃，產值約1.6億元，為了讓消費者能夠實地了解到山藥生長環境的特色，山藥產季期間，推出一系列活動，包括山藥小農輕旅行、新北健康三寶入菜的山藥饗宴及展售會。

瑞芳地區農會總幹事林文和表示，生長於瑞芳、雙溪、貢寮、平溪一帶的台灣野生特有種「基隆原生種山藥」，其口感細膩、黏性高，加上切開後斷面部位不易褐化，很適合如山藥排骨湯或山藥雞湯料理，是秋冬時節暖暖身子是最好的選擇。

農業局表示，目前27、28日2天的山藥小農輕旅行還有少許名額，雙溪、平溪、貢寮各一線，邀請民眾悠遊新北山藥產地的美景，以及體驗挖山藥及料理山藥的樂趣，還沒來過的民眾，要加緊腳步，

(中時 )