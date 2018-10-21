台南大內社區成果展 二手市集淘寶趣

2018年10月21日 15:40 中時 劉秀芬

大內區公所徵求珍貴老相片，21日於社區營造成果展時展出，民眾駐足觀看。（劉秀芬攝）

大內區公所徵求珍貴老相片，編撰成「珍藏大內～穿越時空、追尋流逝歲月」一書，老相片提供者之一楊憲章的妹妹（左）與弟媳展示家人小時在曾文溪畔拍攝照片。（劉秀芬攝）

大內區公所所長李賢村（中）致贈感謝狀予老相片提供者。（劉秀芬攝）

大內區公所的紙箱迷宮因應環保主題微調後再登場，讓小朋友玩得欲罷不能。（劉秀芬攝）

台南大內區青果市場21日熱鬧滾滾，大內區公所舉辦社區營造成果展及老照片展，還有二手市集及防災環保宣導趣味闖關活動，吸引社區老人家、大小朋友前來參與。

活動現場展出大內區公所精心編輯出版的「珍藏大內～穿越時空、追尋流逝歲月」一書，書裡全是費心徵集的珍貴老照片，為了讓參與的來賓欣賞大內舊時光情景，特別製作大型海報架展出書內精華內容。大內區各社區發展協會也各自展出特色產品，更帶來烏克麗麗樂曲彈奏、扇子舞、土風舞等精采表演共襄盛舉。

大內區區長李賢村表示，看著斑駁老照片回憶農村時期，大家經濟並不富裕省吃儉用，平日農作的衣服滿是補丁，多是重複再利用的及可分解的物品，為加強推廣環保及防災的概念，整體活動內容豐富且寓教於樂，適合親子及大小朋友一同響應參與。

為推廣資源循環再利用，公所結合「大江城淘寶二手市集」，提供免費交易平台，進行易物買賣，吸引許多民眾來挖寶。此次也邀慈濟慈善基金會攜手推廣防災與環保觀念，精心設計「防災環保大富翁」、「減塑Easy GO」及「迷宮大探索」闖關遊戲，闖關後可製作創意防災小時鐘帶回家，活動讓大人買得過癮，小朋友玩得開心。

(中時 )