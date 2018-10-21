MLB》馬恰多闖世界大賽 紅襪球迷拳頭硬了

2018年10月21日 15:04 中時電子報 盧品青

世界大賽即將登場，雖然紅襪與道奇是在這個大舞台初次對決，不過兩軍的總教練卻彼此熟悉。紅襪主帥柯拉(Alex Cora)球員時代效力紅襪4年與道奇7年，道奇主帥羅伯茲(Dave Roberts)同樣打過道奇與紅襪，兩人曾是紅襪的隊友。

2004年美聯冠軍賽，羅伯茲在紅襪代跑上演關鍵盜壘，助隊逆轉打敗洋基，至今他仍是紅襪的英雄。「芬威球場(紅襪主場)對我來說是個很美好的地方，我很期待能夠回去。這次還是在世界大賽，而且我穿著別隊的球衣。」

紅襪球迷應該很高興再看到羅伯茲，但是另一個人他們就未必喜歡了，這個人就是內野手馬恰多(Manny Machado)。馬恰多在國聯冠軍戰已經被釀酒人球迷噓到沒地方躲了，這回碰上紅襪恐怕更有得他受。

馬恰多原本效力金鶯，與紅襪同屬美東球隊，紅襪球迷痛恨他，他們的當家二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)去年被馬恰多的低級滑壘給鏟傷，加上膝蓋的問題，至今仍飽受傷勢困擾。紅襪投手還氣得用觸身球問候馬恰多的腦袋，被他閃過。

紅襪對金鶯的怨氣不小，「鶯襪大戰」票房還曾超越他們與世仇洋基的「基襪大戰」。不過也多虧派卓亞受傷，替補內野手林子偉才獲得更多上場磨練的機會。後來有傳言紅襪要網羅馬恰多，襪迷這時又開始垂涎馬恰多的武勇，如今他跑到道奇，紅襪球迷見了肯定要噓爆他的。

(中時電子報)