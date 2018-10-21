台北》徐巧芯競總成立 馬英九站台大讚：政見好

2018年10月21日 15:09 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨松山信義區市議員候選人徐巧芯。(圖／取自徐巧芯臉書)

國民黨松信區市議員參選人徐巧芯今10月21日成立信義區競選總部，設在基隆路一段的一間Coworking Space，和許多創業者共用辦公室，包含電競、區塊鏈、美食評論網等產業，環境舒適又充滿現代設計感。活動除找來中和高中啦啦隊表演，更找來前總統馬英九站台支持，馬英九大讚她「智慧城市」政見好。

徐巧芯她向在場支持者提及，立委和市議員有何不同？她認為立委是管理國家大事，市議員是管理小事，以前在政論節目、政黨之間都有各種對抗，她參選市議員是要擔任市民和政府之間的橋梁和推手，藉由監督市政，讓市政更好。

徐巧芯競選總部主打三大特色：1、先進科技：人臉辨識系統，體驗智慧城市。2、共享空間：與新創企業一起工作，貼近產業脈動。3、復古時尚：設立「國父塗鴉牆」。

前總統馬英九、立法委員蔣萬安、台北市長候選人丁守中也都到場致詞，替徐巧芯站台支持，紛紛給她支持和鼓勵。

馬英九提到，巧芯這麼年輕就參政非常不容易，尤其在台北年輕市代有很多政二代、富二代、商二代，但是巧芯都不是，她是「早餐店二代」，她能夠從這邊出發打開自己的一片天，非常不容易。

馬英九表示，她擔任發言人期間對每個議題都非常熟悉，不需要太多準備就出來講話，非常不簡單。馬還說，這次的徐巧芯的政見之一就是「智慧城市」，他說他覺得這個政見和概念很好。會後徐巧芯贈送小盆栽給馬英九當紀念。

(中時電子報)