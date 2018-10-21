抖音小天王古曜威與助理聯手 開心宣布搶到BTS演唱會門票

抖音小天王古曜威，日前開心宣布搶到四張防彈少年團演唱會門票。（圖／單純夢想文創事業提供）

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中時電子報
／綜合報導

在《抖音》擁有高人氣小天王歌手古曜威，多次公開表示自己的偶像是韓團BTS防彈少年團，近期也上傳了個人練習BTS舞蹈時的短視頻，粉絲們也紛紛稱讚舞技好帥，日前BTS演唱會開賣，古曜威與助理聯手搶票，沒想到超難搶的票竟然讓助理搶到了四張，也讓古曜威興奮在社群網站上開心宣布消息。

古曜威擁有不少少女粉絲，在青少年間人氣相當高。（圖／單純夢想文創事業提供）

古曜威在今年發行出道單曲，並早在《抖音》軟體上有高知名度，喜愛BTS的他，知道BTS要來台開唱後就每天與助理討論如何買票，兩人為了購票，一整晚沒睡，並在10:30時，開啟了語音連線，緊盯著電腦螢幕，最後由助理成功買到超難買的門票，也讓古曜威於個人IG即時動態發佈，自己的小助理奕達，成功買到四張門票，令他十分開心。

古曜威與助理聯手搶到超夯的防彈少年團演唱會門票。（圖／單純夢想文創事業提供）

據經紀公司表示，古曜威的小助理奕達，曾是他的粉絲，兩人是在古曜威的台北簽名會相遇，當時經紀公司看奕達外型不錯，又有創作才華，因此將他招聘為古曜威的個人貼身小助理，照料大小事並與古曜威一同創作。

經紀公司說，古曜威十分欣賞BTS我們都知道，因此公司也有多名員工一同幫忙搶票，結果只有他的私人助理搶到，這讓我們為他們感到非常開心，古曜威向有實力的韓團偶像看齊，我們也將全力支持他的目標。

(中時電子報)

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