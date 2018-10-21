新人演員拍戲掛彩鼻青臉腫 鮮肉慘些變爛肉...

演員葛丞（左）與唐綸（右）演出電影《王牌教師麻辣出擊》拍戲受傷破相。（圖／D.E娛樂提供）

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中時電子報
／綜合報導

國片《王牌教師麻辣出擊》於今年暑假上映，當中不少新生代演員嶄露頭角，其中演員唐綸與葛丞在劇中飾演棒球隊一員，兩人拍戲時不幸都掛彩被棒球打到，唐綸被棒球打到眼周，葛丞則是直擊左眼，甚至連鼻樑都被打歪。

唐綸曾出過寫真集，身材健壯擁有不少粉絲。（圖／D.E娛樂提供）

曾出過寫真集的肌肉帥哥唐綸，曾有一個場戲NG高達20多次，讓其他演員跟著他重來20幾次，結束後導演更找來全部演員訓話，要大家私下把棒球練好一點，令他難忘也被大家封為NG王。另外拍戲時他也被棒球打中眼部，棒球擊中眼部造成瘀青、顴骨更是腫起來。

常出現於廣告的男星葛丞拍戲時受傷，還差點需要動手術隆鼻。（圖／D.E娛樂提供）

葛丞近期廣告量大增，不少廣告都有他的身影。（圖／D.E娛樂提供）

不約而同，常在電視廣告中露臉的葛丞，也被棒球打到了眼睛，甚至還撞到鼻樑，造成鼻樑歪斜，就醫時醫生本來說要把鼻骨整個打掉重建，所幸鼻樑歪斜不嚴重，他也笑說差點就要隆鼻了。

因拍戲演員產生好感情，左起：唐綸、葛丞、陳慕。（圖／記者李家穎攝）

唐綸也在近期上映的電影《紅樓夢》中飾演十二金釵之一，劇中有大尺度的肌肉放送，本人也透露背部全裸的畫面，喜歡他的粉絲一定要進電影院觀看。

(中時電子報)

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