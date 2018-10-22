打造美國家鄉披薩 兩個美國人在台南圓夢

這家「MR.NO Q」披薩店賣的是美式口味披薩，可以一片一片零賣，造福很多胃口小卻想嘗鮮的民眾。（程炳璋攝）

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約翰（John）與萊恩（Ryan）兩個美國人10年前渡海來台灣教英文，因為喜歡吃披薩，4年前在台南大同路一段攜手開起手工披薩店，取名「MR.NO Q」，從小店開始經營，現在已在台南、高雄共有3家披薩店，兩人在異鄉一圓自己的開店夢。

「MR.NO Q」店名來源很有趣，約翰與萊恩其實會說國語，他們每次向台灣人說Thank you時，發現台灣人卻很少回Welcome，而是回NO Q，他們覺得很好玩，乾脆就取一個在地台式英文的店名。

約翰與萊恩兩人與大多數在台灣的美國人無異，原本都是來補習班教英文，但兩人都很愛吃披薩，4年前就選在大同路上的一處騎樓開起不起眼的披薩小店。

有別於一般披薩店大概都是12吋大，這裡的披薩一整塊是18吋，共有雙起司、夏威夷、綜合蔬果、美式臘腸、雞肉洋蔥5種口味，其中雙起司是店內招牌，另外還有一種口味叫做「每周驚喜」，就是每周隨興換一種口味，共換過20多種，滿足客人想品嘗不一樣風味的披薩。

約翰與萊恩的披薩原料都是台灣在地食材，只有起司從法國進口，一整塊完整18吋的披薩要價400元，但可一小片零買，每片50元，可以滿足胃口小想嘗鮮的民眾。

店名：MR.NO Q

住址：台南市中西區大同路1段252號

電話：0978419873

營業時間：每天上午11時至晚間9時

公休：中秋節、除夕

價格：一整塊400元、每片50元

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