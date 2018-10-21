台中》黃馨慧競總成立 盧秀燕、胡志強及里長站台力挺

盧秀燕指出，這次年底選舉選情十分緊繃，支持黃馨慧的票，一票都不能少！（陳世宗攝）

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立委江啟臣特為黃馨慧披掛綵帶。（陳世宗攝）
前台中市長胡志強授予戰旗給角逐連任的市議長黃馨慧，（陳世宗攝）
胡志強說，2姐黃馨慧是位有情有義、有大格局的議員，對於各項市政也非常嫻熟專業！(陳世宗攝)
黃馨慧揮舞戰旗，現場「黃馨慧、盧秀燕凍蒜、凍蒜」聲不絕於耳！（陳世宗攝）

角逐連任的西屯區市議員黃馨慧21日成立競選總部！藍營前台中市長胡志強、市長候選人盧秀燕及立委江啟臣、前立委楊瓊瓔和20多位里長站台力挺；由江啟臣為黃披掛綵帶，胡志強授予戰旗，現場「黃馨慧、盧秀燕凍蒜、凍蒜」聲不絕於耳，現場人聲鼎沸、強強滾！

盧秀燕指出，這次年底選舉選情十分緊繃，支持黃馨慧的票，一票都不能少，現場將近2000名支持者，一人拉10票，讓監督問政最有「勁」的黃馨慧送進市議會，繼續為民眾監督市政府。

胡志強說，2姐黃馨慧是位有情有義、有大格局的議員，對於各項市政也非常嫻熟專業，對於區里需求十分支持。曾有里長聯名建議，希望在溪西興建圖書館，黃馨慧立即督促市府規畫、籌措財源，今年4月底終於落成啟用，嘉惠地方學子、有處安靜學習的地方。

胡志強指出，黃馨慧因見警察辛苦之餘，沒有適當休息及辦公場所，大力爭取興建永福派出所。為了民眾的幸福，力倡「反酒駕」政策，多年以來，督促政府嚴格執行取締，農曆春節安排「代駕」者等措施，讓台中因酒駕死亡人數大幅下降。還有力促保護家暴婦女，為婦幼發聲，是台中市最優秀的市議員。

江啟臣強調，他沒見過一位地方議員如此認真打拼，從台中市地價稅大漲、花博施工延宕、各項市政揭弊等，為了民眾權益、認真監督，還多次上台北監察院舉發，黃馨慧秉持初衷優質問政，是位不可多得的好議員，大家一定要全力支持，讓黃馨慧為大家看緊荷包，監督執政者。

(中時 )

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