警政署長陳家欽訪視新竹市警察局慰勤 頒發查賄獎金

2018年10月21日 15:48 中時 陳育賢

警政署長陳家欽為提振員警工作士氣，21日下午訪視新竹市警察局，除慰勉基層同仁平時對於治安工作的辛勞，並頒發慰問金嘉勉執行查賄工作有具體成果的第1分局、第2分局，替警察同仁加油打氣。

陳家欽表示，越至選舉白熱化時期，各單位受理民眾檢舉賄選案件，要認真去判斷、分析，不能輕易忽視，選舉投票日將至，大家要再接再勵，任何有賄選的情資，必須盡心盡力查緝，維護選舉的公正、公平性。

警政署長陳家欽（右）為提振員警工作士氣，21日下午訪視新竹市警察局。（陳育賢攝）

他說，為有效打擊不法，維護社會秩序及確保民眾安全，處理街頭暴力案件，須以強勢、堅定的執法態度，迅速有效壓制、弭平不法，之後並深究發生原因，嚴防其再犯。

陳家欽同時也期勉市警局每位員警都能深植「安居專案」精髓，有效精進「反毒通報網」工作，將毒品趕出社區，營造安居樂業的環境，讓在地居民有感。

局長陳耀南則指出，為防制金錢、不法利益介入選舉，市警局將全力查賄制暴，規畫具體策略，督促各單位本著「行政中立、依法行政」原則，以有效積極防處及偵查方法，主動蒐報賄選情資，全面查察賄選，以淨化選舉風氣，確保社會秩序。

而近日新竹市警1、2分局各分別查獲1件疑似賄選案件，陳家欽今天也特別頒發獎金鼓勵。

警政署長陳家欽（左）21日下午頒發慰問金嘉勉執行查賄工作有具體成果的新竹市警第1分局。（陳育賢攝）

此外，為杜絕賄選，新竹市政府特別提供1000萬做為警察局破案及績效獎金，鼓勵警察全力查賄，宣誓全民反賄選、賄選零容忍的共識。另依據中央「鼓勵檢舉賄選要點」，經查證屬實，檢舉市長候選人賄選者最高獎金新台幣500萬元，市議員部分最高獎金200萬元，里長部分最高獎金50萬元，並絕對保密檢舉人身分。

(中時 )