台北》柯P說女人不化妝上街嚇人 李錫錕：社會不能一再寬容他

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旺報

台北市長柯文哲說女人不化妝上街嚇人，無黨籍台北市長候選人李錫錕指出：「柯文哲最大的特色就是直白，講出的話常是心中所想」，即使他以失言為自己開脫，還是無法掩蓋自己對女性角色認知的偏頗，以及長期來對女性的不尊重，台灣社會不能一再寛容。

另外，對於柯文哲公園造勢被罰，冤喊法令太嚴厲，李錫錕批，柯文哲根本是「知法犯法」，還要裝無辜，令人不齒。

李錫錕說，台灣社會一再寬容柯文哲，就是鼓勵柯文哲一再犯錯，如果今天柯文哲只是個小市民，他愛怎麼講是他的事，可是今天他是個首都市長，動見觀瞻，隨隨便便就脫口而出「台灣的女性都不化妝，直接上街嚇人」，這對全國的女性是極大的污辱，他問，難道柯文哲沒聽過「自然就是美」？難道他不認同「認真的女人最美」？

李錫錕認為，柯文哲長期以來對女性言語輕佻，包括指婦科醫生是「在女人大腿當中討生活」，還用「被強暴的比被誘姦的便宜」來談容積代金制，甚至前陣子還推出「學姐」和粉絲吃飯等，歧視女性的言論，不勝枚舉；但是諷刺的是，柯文哲選舉最大的靠山不就是身邊的女性？包括柯媽、太太陳佩琪、學姐、妹妹柯美蘭、甚至得力助手蔡壁如，號稱「柯文哲的五個女人」，真不知道這幾位女士面對其他「不化妝就上街的女人」看法是不是和柯文哲一樣？

另外，柯文哲昨天在北投七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，遭連續開罰，李錫錕說，柯文哲以身試法也不是第一次了，只是每次他都有話說。

李錫錕舉例，像是競選辦公室「小樹屋」違法租用，他說自己「很無辜」、「也是受害者」；這次在公園違規造勢也是一樣，自己違法就算了，還反批「法令不實際」，李錫錕問，究竟是誰當了四年市長，為什麼台北政府常要等到柯文哲自己違規了，才發現「原來這裡有問題」？

(旺報 )

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