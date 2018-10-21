近五成兒少迷網紅 4成6家長不清楚

2018年10月21日 15:55 中時 游昇俯

網紅興起，兒童福利聯盟調查台灣兒少喜歡的偶像類型，有近五成（49.9%）崇拜網紅素人，直追偶像歌手（52.4%），且有近二成兒少崇拜偶像的程度屬於沉迷型，可能受網紅鼓吹非法行為而去做，4成6的家長卻不清楚孩子偶像崇拜的狀況。

兒福調查國內11至17歲的兒童、青少年發現，有近八成（76.7%）兒少有偶像崇拜，其中，崇拜網紅素人的占了49.9%，並且，無論喜歡與否，有高達九成（90.5%）的兒少會追蹤網紅素人。

調查並發現，近三成（29.7%）兒少會模仿網紅的對話或動作，近一成（9.4%）兒少會因為網紅的推薦、介紹而購買商品。特別的是，調查根據兒少偶像崇拜不同程度，分為娛樂型、粉絲型及沉迷型等不同程度，竟有18%的兒少屬於沉迷型，自認與偶像有特殊的關係，願意為偶像做非法的事。

此外，調查更指出，有46.2%兒少表示家長不清楚自己喜歡的明星藝人或網紅素人，還有30.9%家長反對孩子崇拜偶像或選擇不討論，顯示多數家長不清楚孩子的偶像崇拜狀況。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，兒少多經由網路接觸網紅訊息，爸爸媽媽對網紅的認識又不如一般偶像歌手，崇拜偶像是孩子成長必經過程，並沒有錯，父母應積極了解偶像崇拜對孩子的影響，用開放的態度和孩子討論，學習陪伴。

和女兒一起經營「妞妞TV」的Youtuber「妞爸」便表示，妞妞上網大多收看具故事性、卡通類型的影片，也會錄製「抖音」短片，平時他會和女兒一起上網看影片，幫她解說影片內容。他認為，現在資訊發達，家長應陪伴孩子，對不適合的閱聽內容，協助孩子篩選、解說。

(中時 )