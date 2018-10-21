高雄》高思博、韓國瑜聯合簽署「發展南台灣發財圈」宣言

國民黨台南巿長候選人2號高思博（右）與高雄市長候選人1號韓國瑜（左），一起出席國民黨台南巿議員盧崑福（中）的問政說明會。（高思博團隊提供）

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南台灣別再陷入意識形態，要勇敢站出來，為巿民爭取過更好的生活！國民黨台南巿長候選人2號高思博與高雄市長候選人1號韓國瑜，21日中午一起出席國民黨台南巿議員盧崑福問政說明會，2人不僅同框合體，還簽署「發展南台灣發財圈」宣言，誓言要讓南台灣成為台灣最有錢的城巿。

得知「會賣菜」的韓國瑜和「經濟博起」的高思博要合作，上千群眾爭相前來握手、搶拍照，展現高人氣。高思博說，他與韓國瑜的目標一致，南、高聯手，把產品賣出去、讓人（觀光客）走進來，要讓南台灣成台灣最有錢城巿，高雄、台南的民眾都能過上好日子。

高思博還指出，過去南台灣長期被民進黨把持，長達2、30年都沒有政黨輪替，造成經濟停滯不前、青年北漂、人口外移；此外，在社會價值面上，民進黨更是推動一系列顛覆中華民國的舉動，如同婚、滅香與去中華民國化，要改變這個現狀，只有透過政黨良性輪替，讓南台灣開始改變、翻轉。未來如果當選市長，將攜手打造南台灣成為「黃金雙子城」，光是台南就可創造10萬人就業機會。

韓國瑜也說，我們要生活過的好，讓北漂子弟有工作，下一代受教育獲得照顧，帶給南台灣新的生活、新的希望，就要「南高要合作、共創新藍天」。

2人還合體簽署「發展南台灣發財圈」宣言，強調將共同發展經濟、觀光與農業行銷，要用經濟贏回民心，從高雄、台南贏回台灣。

(中時 )

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