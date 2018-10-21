長灘島26日開放 禁止水上活動

現在各大旅行社仍未規劃長灘島行程，僅有圖片提及。（翻攝旅行社網站）

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中時

菲律賓長灘島一直是遊客喜愛的海邊景點，但因為環境破壞嚴重，菲律賓政府在4月26日封島修復，在這月26日即將開放。根據菲律賓觀光部台灣分處說法，開島後水上活動暫時停止；旅遊業者指出，目前當地飯店、餐廳等觀光資源還沒準備好，若民眾想在開島後第一時間赴長灘島旅遊，恐無法玩得盡興。

今年4月菲律賓政府對長灘島實行旅遊禁令，關閉長達半年，長灘島即將於10月26日再度開放，要整頓島上的污水管線；不過，菲律賓觀光部台灣分處指出，因為當地政府公文還沒下來，且目前政府嚴格控管島上飯店設施，以符合環保、友善環境要求，水上活動也會暫時禁止。儘管如此，但沙灘以外的活動，像是SPA按摩、異國料理、四輪越野車、高爾夫球等則可提供。

旅遊品質保障協會東南亞線委員隋桂珍表示，雖然長灘島即將開放，但因為沒有直飛航班，旅客要去還是要轉機，因此台灣團客不會因開島就變多；預估明年春節台灣旅客才會增加，且明年1月19日應該會有直航包機，現在包括菲律賓、遠東、宿霧太平洋航空都在籌備中。

目前台灣各大旅遊業者都沒規劃長灘島團體商品，業者表示，旅行社要確認當地觀光資源、建設穩定後，才會規劃出團；但現在當地很多飯店與餐廳重建、整修後，還沒重新取得合法執照，加上排水系統還沒做好，因此會等當地建設較穩定後，才開始包裝行程商品。

現在各大旅行社網頁，菲律賓海島團體商品都以宿霧、巴拉望為主，只有五福旅遊販售長灘島5天4夜跨年行程，雖以團體名義販售，但1人也可成行，須在馬尼拉轉機，但台灣不會派領隊，由當地導遊接待。

(中時 )

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