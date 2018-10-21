郵輪旅客逐年增加 港務公司開設旅遊服務網

2018年10月21日 15:56 中時 王思慧

根據國際郵輪協會2017年分析報告指出，目前台灣為亞洲第二大郵輪客源市場，佔比達7.6%，超越新加坡、日本等國家，僅次於大陸，顯示台灣民眾喜愛搭郵輪，讓台灣郵輪市場持續穩定發展。台灣港務公司因應郵輪旅客入出境通關便利性的需求，建置旅遊服務網，結合城市觀光旅遊、空海陸交通運輸系統資訊，讓旅客方便查詢。

港務公司表示，台灣因位居亞太中心點，南北向航線均會通過台灣，且台灣港群的基隆港、台中港、安平港、高雄港、馬公港及花蓮港所在城市皆有不同在地文化及觀光特色，可為郵輪業者規劃亞洲航線的首選地。整體而言，台灣港群2017年國際客運量達114萬人次，較2016年成長3成。

興盛的郵輪旅遊風潮，不僅引起國人搭乘郵輪的興趣，同時也帶動國外旅客搭乘郵輪來台觀光，而搭乘航機來台灣轉搭郵輪（Fly Cruise）的外籍旅客也逐年增長，網路上提供國內外郵輪旅客必要的旅遊資訊服務，透過該網站，旅客於出發前即可掌握台灣一站式交通及觀光資訊，有助於國外旅客提前規劃來台的觀光行程。

港務公司指出，郵輪旅遊網包含中文繁體、簡體版、英、日等三種語言版本，內容有台灣港群郵輪碼頭軟硬體資訊、郵輪船期及即時船班資訊、旅客入出境規定及通關流程說明、台灣港群城市岸上行程並推薦城市熱門景點、文化節慶活動、在地美食及完善且安全的「陸、海、空」交通指南，還有高鐵、台鐵、公車、捷運及計程車等資訊。

(中時 )