侯友宜鶯歌造勢 民進黨、統促黨籍里長反成焦點

2018年10月21日 16:18 中時 陳俊雄

侯友宜前往鶯歌與市議員林金結等人舉辦競選總部聯合造勢大會，未料卻傳出鶯歌的統促黨籍里長帶了黨員現身，侯辦也緊急發出聲明稿撇清與統促黨關係。（陳俊雄攝）

統促黨主席張安樂現身侯友宜與市議員鶯歌競選總部成立會場，並在散場後與支持者合影。（陳俊雄翻攝）

(16:27更新內文) 國民黨新北市長候選人侯友宜下午前往鶯歌參加造勢大會，除了民進黨籍、曾在蘇貞昌掃街擔任主持工作的永昌里長王朝益現身致意；具有統一促進黨身分的東湖里長呂阿添，也和統促長主席張安樂等統促黨成員現身。對此侯辦表示，拒絕統促黨主席張安樂及相關人士出席侯友宜相關競選活動。

侯友宜下午在鶯歌永昌籃球場與林金結、洪佳君、王明麗、江怡臻舉行聯合競選總部成立大會，受到鶯歌民眾及當地里長的熱烈歡迎，連日前蘇貞昌在鶯歌掃街時，親自為他拿麥克風主持介紹的民進黨籍永昌里長王朝益，也特別向侯友宜致意。

統促黨籍的東湖里長呂阿添，也和統促黨主席張安樂等人現身現場，張安樂等統促黨幫眾更坐在第一排，引發爭議。對此侯辦表示，這些統促黨員是候選人個人帶來現場，侯友宜也明確表示拒絕統促黨主席張安樂及相關人士出席侯友宜相關競選活動。

侯友宜則指出，鶯歌是個很好的地方，他開車經過陶瓷老街時看到很多人，鶯歌是陶藝最重要的發源地，鶯歌要在既有基礎上往上發展，還要跟產學合作引進更高科技。

侯友宜說，鶯歌的建設不是只有三鶯大橋、三鶯水資源回收中心，還要做托育托老，他表示現在年長者沒有人在「騙孫」，只有在「玩孫」，時代已經不一樣了。

侯友宜話鋒一轉，對蘇貞昌假牙補助政策提出抨擊，他表示，行政院衛福部的政策也是應該要先顧好真牙，沒有辦法才要裝假牙，新北市政府也已對假牙也有照顧，應該要一步一腳印，不需要把20多億的經費補助假牙，把債務留給下一代。

(中時 )