侯友宜鶯歌造勢 民進黨、統促黨籍里長反成焦點

曾在蘇貞昌遊街造勢時拿麥克風主持的永昌里長王朝益，也向侯友宜致意。（陳俊雄攝）

友善列印
中時
侯友宜前往鶯歌與市議員林金結等人舉辦競選總部聯合造勢大會，未料卻傳出鶯歌的統促黨籍里長帶了黨員現身，侯辦也緊急發出聲明稿撇清與統促黨關係。（陳俊雄攝）
統促黨主席張安樂現身侯友宜與市議員鶯歌競選總部成立會場，並在散場後與支持者合影。（陳俊雄翻攝）

(16:27更新內文) 國民黨新北市長候選人侯友宜下午前往鶯歌參加造勢大會，除了民進黨籍、曾在蘇貞昌掃街擔任主持工作的永昌里長王朝益現身致意；具有統一促進黨身分的東湖里長呂阿添，也和統促長主席張安樂等統促黨成員現身。對此侯辦表示，拒絕統促黨主席張安樂及相關人士出席侯友宜相關競選活動。

侯友宜下午在鶯歌永昌籃球場與林金結、洪佳君、王明麗、江怡臻舉行聯合競選總部成立大會，受到鶯歌民眾及當地里長的熱烈歡迎，連日前蘇貞昌在鶯歌掃街時，親自為他拿麥克風主持介紹的民進黨籍永昌里長王朝益，也特別向侯友宜致意。

統促黨籍的東湖里長呂阿添，也和統促黨主席張安樂等人現身現場，張安樂等統促黨幫眾更坐在第一排，引發爭議。對此侯辦表示，這些統促黨員是候選人個人帶來現場，侯友宜也明確表示拒絕統促黨主席張安樂及相關人士出席侯友宜相關競選活動。

侯友宜則指出，鶯歌是個很好的地方，他開車經過陶瓷老街時看到很多人，鶯歌是陶藝最重要的發源地，鶯歌要在既有基礎上往上發展，還要跟產學合作引進更高科技。

侯友宜說，鶯歌的建設不是只有三鶯大橋、三鶯水資源回收中心，還要做托育托老，他表示現在年長者沒有人在「騙孫」，只有在「玩孫」，時代已經不一樣了。

侯友宜話鋒一轉，對蘇貞昌假牙補助政策提出抨擊，他表示，行政院衛福部的政策也是應該要先顧好真牙，沒有辦法才要裝假牙，新北市政府也已對假牙也有照顧，應該要一步一腳印，不需要把20多億的經費補助假牙，把債務留給下一代。

(中時 )

桃園》李雲強退出國民黨拚連任 … 雲林縣》張麗善邀吳敦義站台 李…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。