袁惟仁昏迷第5天 陸元琪攜兒女返台開工

袁惟仁17日在上海跌倒昏迷,至今邁入第5天,前妻陸元琪帶著兒子與女兒一起飛往上海探視,已於20日晚間返回台灣,陸元琪昨進棚錄製MOD台節目《失落戀花園》,16歲的兒子袁義則在探視過爸爸後,這幾天也陸續在臉書述說對爸爸的不捨,從上海返台途中,還在機上寫下「離開加護病房時,才發現自己有多不想回家。」

袁義連續三天在臉書述盡看到躺在病床上父親的心情,到上海的第一天,看著燈火明亮的街頭,但眼裡卻覺得上海像是被關掉的電燈一般黑暗,第二天握著父親的手加油打氣,明顯感受到他聽得到,昨晚兩萬多英尺的高空中,一邊看著身邊陌生人手中的報紙,全都是父親的照片,耳機裡則播放〈尋人啟事〉這首歌時,讓他淚水無法止住,淚崩在機上。

他寫道:「腦中想的全是離開加護病房跟保全叮嚀的話語,此時的我才發現我有多不想回家,還記得以前你常常對我說,There’s no place like home,But I just want to stay with you,每個人的人生就像是一本書,只是這頁比較難理解難體會,謝謝每個參與我故事的你們,這幾天真的非常的感謝所有照顧我們,關心我們的大家,請大家放心,我相信這頁很快就會讀完的。」讓他在一夜之間長大許多。

