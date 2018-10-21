袁惟仁昏迷第5天 陸元琪攜兒女返台開工

陸元琪在袁惟仁跌倒昏迷第5天進棚工作。（翻攝自臉書）

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袁惟仁17日在上海跌倒昏迷，至今邁入第5天，前妻陸元琪帶著兒子與女兒一起飛往上海探視，已於20日晚間返回台灣，陸元琪昨進棚錄製MOD台節目《失落戀花園》，16歲的兒子袁義則在探視過爸爸後，這幾天也陸續在臉書述說對爸爸的不捨，從上海返台途中，還在機上寫下「離開加護病房時，才發現自己有多不想回家。」

袁義連續三天在臉書述盡看到躺在病床上父親的心情，到上海的第一天，看著燈火明亮的街頭，但眼裡卻覺得上海像是被關掉的電燈一般黑暗，第二天握著父親的手加油打氣，明顯感受到他聽得到，昨晚兩萬多英尺的高空中，一邊看著身邊陌生人手中的報紙，全都是父親的照片，耳機裡則播放〈尋人啟事〉這首歌時，讓他淚水無法止住，淚崩在機上。

他寫道：「腦中想的全是離開加護病房跟保全叮嚀的話語，此時的我才發現我有多不想回家，還記得以前你常常對我說，There’s no place like home，But I just want to stay with you，每個人的人生就像是一本書，只是這頁比較難理解難體會，謝謝每個參與我故事的你們，這幾天真的非常的感謝所有照顧我們，關心我們的大家，請大家放心，我相信這頁很快就會讀完的。」讓他在一夜之間長大許多。

(中時 )

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