柯文哲不出席辯論 其他4位候選人齊轟：柯害怕接受檢驗

北部20多個大學學生會、團體舉辦台北市長辯論，但柯文哲缺席。（林志成攝）

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大學生團體舉辦的台北市長候選人辯論會今天舉行，不過候選人之一的柯文哲未出席，其他4人將矛頭一致對準他，批評他不尊重青年意見，他當市長時的政策經不起檢驗，所以才不願來參加辯論。

北部20所大專院校、學生團體所發起的「雙北市長青年論壇」，今天舉行台北市長候選人辯論，丁守中、姚文智、李錫焜及吳蕚洋等4人出席，但柯文哲文卻缺席，成為其他人圍攻的焦點。

丁守中表示，柯文哲不出席辯論會，說明他當台北市長所推出的政策經不起檢驗，那些靠網紅、靠學姐包裝出來的小影片文宣，都只是在吹牛而已。對於柯文哲說「台女不化妝就上街嚇人」，丁守中認為，這是嚴重的失言，因為台灣女孩子認為自然、質樸就是美。

姚文智則持續打打柯文哲器官移植爭議，他質疑，「柯文哲去大陸那麼多次，又跟那些人在一起，到底知不知情？為何不譴責大陸的暴行？」他進一步批評柯不斷說謊、視法律於無物，卻又不願面對大眾對他的質疑，不來辯論？

李錫焜則說，25歲以下青年的想法，決定一個國家未來的命運，柯文哲身為首都市長，首都青年舉辦辯論會，他卻找機會溜掉，他這樣做家常便飯、不意外，凡是可能讓他暴露缺點的活動，他可能都會缺席。

對於「台女不化妝就上街嚇人」的說法，李錫焜表示，柯看不起全世界一半人口，失格又失言。他認為，在工業社會，男女貢獻都一樣，柯文哲的說法侮辱了媽媽、姐姐、妹妹，相當於侮辱了台灣1000萬人，應該被譴責。

吳蕚洋表示，上次前台北市長選舉，他投給柯文哲，但4年來，沒看到柯文哲做什麼，因此決定出來參選。他認為柯文哲關於器官移植的事件上未誠實以對，應該出來譴責大陸活摘人體器官的行為，而不是躲在後面說自己不是騙子。

(中時 )

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