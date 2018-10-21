雲林縣》張麗善邀吳敦義站台 李進勇成立競選總部

2018年10月21日 16:22 中時 張朝欣

李進勇（前左）與縣議員候選人許志豪（前右）成立聯合競選總部，完成全縣20鄉鎮市競選布局。（張朝欣攝）

雲林縣長候選人張麗善21日在虎尾鎮成立競選總部，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、高雄市長候選人韓國瑜輪番站台，展現國民黨大團結。對手李進勇則成立麥寮鄉聯合競選總部。

吳敦義21日率領國民黨眾多中常委、立委共同為張麗善加油打氣，強調黨內要大團結，除了縣市長要勝選，議員、各級代表、村里長等也要全壘打，國民黨才能重回榮耀。

雲林女婿韓國瑜表示，雲林縣長的最大責任就是照顧農民，讓農產品賣得好價格，還要讓雲林農工商並進、平衡產業發展。只有張麗善可以帶來這樣的改變，因為她主張把麥寮港改制成雲林國際商港，企業進駐才能夠為青年人找頭路，讓雲林不要再每年流失5000人。

朱立倫指出，新北市有很多雲林移居的人口，雲林縣有任何需要，新北市一定全力相挺，他呼籲所有住在新北市的雲林鄉親，11月24日一定要回家鄉投給4號張麗善。

郝龍斌痛批民進黨內充斥吳音寧這種年領250萬元的「高薪實習生」，強調不應該再讓民進黨吃飽飽、農民卻餓肚子，雲林鄉親吃飽比什麼都重要。呼籲藍營支持者大團結、軍公教必須出來投票，給民進黨1個教訓。

尋求連任的雲林縣長李進勇，則前往麥寮鄉參加與縣議員候選人許志豪的聯合競選總部成立大會，李進勇表示，麥寮鄉聯合競選總部的成立，宣示全縣20鄉鎮聯合競選總部攜手連線的大拼圖已完成，希望藉由這股熱情，帶動選舉氣氛衝向最後勝利。

(中時 )