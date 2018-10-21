里長選舉宣傳車喇叭被偷　竊賊竟拿去家當「轟天雷」

台南學甲一名里長候選人將三輪車改裝為宣傳車，但車上喇叭設備卻不翼而飛。(翻攝照片)

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警方追查，陳男拆下車上喇叭設備，拿回自家準備裝在電視上。(翻攝照片)
學甲分局局長陳建民獎勵有功員警。(翻攝照片)

台南學甲一名里長候選人，20日下午正要騎著自行改裝的競選宣傳三輪車拜票時，赫然發現車上的喇叭音響設備不翼而飛，氣得趕緊向警方報案，現在正值選舉敏感時期，警方獲報立刻偵辦，經調閱路口監視器後，發現一名謝姓男子涉有重嫌，前往謝男家中查訪，果然在客廳桌上發現偷來的音響設備，將其物歸原主，並依竊盜罪嫌將謝男送辦。

學甲新榮里陳姓里長候選人與現任里長競選，他將自家的三輪車改裝成宣傳車，添購了5000元的喇叭及音響設備，打算在里內四處放送，爭取里民支持，沒想到才用沒幾天，器材就被偷走，讓他傻眼，也向警方報案。

警方調查，謝男以打臨時工維生，有多項竊盜前科，多半是順手牽羊，法治觀念薄弱，就算常被抓也不以為忤，頗令警方頭痛，他多次經過這名里長候選人住宅外面，發現三輪車上放有喇叭等設備，因此19日晚間趁著夜深人靜時，持工具將其拆下，拿回家中，打算裝在自家電視上，享受高分貝的震撼感覺，但不會安裝，還沒弄好警察就找上門來，他還天真回應：「我又沒使用，算犯罪嗎？」以為放在外面就是人家不要的東西，讓警方直搖頭。

陳姓里長候選人對於遺失物品在報案後不到1天就找回，讓他能繼續打選戰感到相當感謝，也特別到警局表達謝意，學甲警分局局長陳建民也肯定員警辛勞，強調選舉期間重點就在查賄、防制暴力，確保治安讓選舉能順利進行。

(中時 )

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