朱立倫讚稱林明溱「第1名ㄟ好縣長」 籲請鄉親支持連任

2018年10月21日 16:20 中時 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

朱立倫訪林明溱，稱許林明溱是第1名的縣長，為他加油打氣，並呼籲鄉親支持他當選連任。（沈揮勝攝）

前北斗鎮長、全國319鄉鎮市長聯合總會總會長洪參民（左二）與多名政界人士，到場致贈水墨畫駿馬，祝福林明溱旗開得勝。（沈揮勝攝）

朱立倫訪林明溱，林源朗陪同接待。（沈揮勝攝）

洪榮章（左起）、林明溱、朱立倫、林源朗一起吃便當討論基層選情。（沈揮勝攝）

以茶代酒，舉杯預祝順利當選。（沈揮勝攝）

新北市長朱立倫21日中午造訪南投縣長林明溱連任競選總部，陪林明溱與前縣長林源朗吃便當，並稱許林明溱是勤跑基層、認真清廉的好縣長，呼籲在外地工作的南投鄉親與子弟，11月24日一定要回來投票，用選票肯定林明溱，讓林明溱順利當選連任。

同時間，前北斗鎮長、全國319鄉鎮市長聯合總會總會長洪參民與多名鄉鎮市長，也到現場致贈水墨畫駿馬，祝福林明溱旗開得勝，並與國民黨南投縣黨部主委洪榮章及輔選團隊，陪著林明溱、朱立倫，邊吃便當邊談選情。

朱立倫說，林明溱是第1名的縣長，全心全意為南投，從觀光到所有建設與社會福利，都全力以赴；林明溱基層出身，是最了解南投、認真清廉的好縣長。

他說，吃便當過程和林明溱針對推動南投觀光與偏鄉問題交換意見，得悉南投幅員遼闊，林明溱1鄉1鄉地跑，需花費4個多小時，相較於新北1區到另1區最遠2個半小時，證明南投跑基層真的好辛苦，而林明溱正是最勤跑基層的好縣長。

朱立倫強調，國民黨沒有黨產，不像民進黨有這麼多資源；國民黨的候選人就像林明溱、韓國瑜一樣，願意勤跑基層，用真誠感動大家，獲得認同。

有媒體提到韓國瑜效應，朱立倫說，現在有1個韓國瑜，相信將來會有10個、100個，或是更多的韓國瑜。

他指出，新北市侯友宜也是一樣的認真努力，市民就是侯友宜的最大咖，競選主委就是全體市民，所以不管民進黨不斷的找蔡英文、賴清德或陳菊造勢，新北市民一定還是選擇侯友宜。

林明溱表示，以前當立委時，朱立倫擔任行政院副院長，兩人交情深厚；感謝朱立倫來加油打氣。南投縣選情是穩定中求成長，其他比較緊張的縣市，更需要黨中央與重量級大咖幫忙。

(中時 )