就是要挺韓國瑜！花蓮民宿禿頭半價 禿得像他免費

國民黨高雄市長候選人1號韓國瑜（左）。（圖/高思博團隊提供）

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中時電子報
花蓮民宿業者力挺韓國瑜推禿頭哥入住半價等優惠。翻攝金澤居臉書

國民黨高雄市長候選人韓國瑜連日來網路聲量激升，讓全台颳起「韓風」，禿頭哥一下子變好夯，非常搶手，這股炫風，也吹到東台灣，花蓮有民宿金澤居的業者昨在臉書上表示，禿頭哥入住半價，禿得像韓國瑜免費。業者說，現已有5位禿頭哥上傳照片，其中一人長得像韓國瑜，業者已期待第一個禿頭哥入住。

位於花蓮吉安的民宿金澤居業者陳秉忠19日在臉書上po出，「要說這陣子什麼最夯、我想非禿頭哥莫屬了⋯，為了感謝廣大的禿頭哥們，每天為生活打拼著，金澤居決定從即日起到11/24日止，只要你禿頭，住房就半價⋯。1個蘿蔔ㄧ個坑，1個禿頭1間房哦」。

陳秉忠還加碼再加碼表示，「如果你長的、禿的跟韓國瑜很像（9分像）⋯就免費給你住，當然，如果你長的不像韓國瑜，反而像恰吉王世堅，也給你免費，這樣總可以了吧。當然，不像韓國瑜，更不像王世堅的朋友們也不要傷心，應該感到高興才是。只要你也叫國瑜或世堅就可以8折優惠哦，以上優惠僅適用電話專線訂房哦」。

他今天說，目前已有5位禿頭哥上傳照片給他，其中4位應可享入住5折優惠，另一位長得9分像韓國瑜，可望獲得免費入住，他期待第一個禿頭哥本周入住；現還有其他民宿業者、名產店及餐廳加入，只是優惠內容不一，但大家都希望讓花蓮的選舉月變成「光」輝的11月。

網友說，「樣夠禿嗎? 可以住幾晚?女性禿頭有加分嗎?」、「哈哈哈～好可愛的金澤居活動，愛死了喔」、「外號叫挺國瑜打折嗎？」、「我禿頭又長得像...」、「我想去整型了說」、「那麼棒啊！恨不得一夕變禿頭」、「現世代禿頭男正夯，韓市長國瑜帶動風潮，我喜歡!」。

(中時電子報)

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文章來源：金澤居臉書

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