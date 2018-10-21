中職》富邦王牌羅力捍衛主場 統一安打王陳傑憲仍沒先發

2018年10月21日 16:29 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

統一獅與富邦悍將20日戰成1比1平手，21日雙方進行系列賽第3戰，統一推出中職首位投出完全比賽的瑞安（Ryan Verdugo）掛帥先發，富邦則推出王牌投手羅力（Mike Loree）捍衛主場，至於首戰受傷的獅隊陳傑憲仍未回到先發。

陳傑憲在系列賽第一戰就因跑壘扭傷，第2戰因傷缺戰，統一以2比11落敗，蔗總雖希望陳傑憲能盡快歸隊，但仍不願陳傑憲冒著二度受傷的風險上場，「還是會以選手的生涯會考量。」黃甘霖說。

21日賽前經過測試後，陳傑憲認為沒有太大問題，但能否上場仍得視教練團決定。最終先發名單出爐，20日擔任第一棒的蘇智傑21日改打第3棒，獅隊開路先鋒則為唐肇廷。

獅隊此役先發投手瑞安本季面對富邦9場出賽、3勝2敗、自責分率4.84。本日富邦先發打線蔣智賢、胡金龍、陳品捷本季面對瑞安的打擊率都突破3成。

富邦羅力面對獅隊本季11場出賽，5勝4敗、自責分率3.95，郭阜林本季對羅力打擊率高達3成85，且有2發全壘打紀錄，唐肇廷、潘武雄、蘇智傑對羅力的打擊率也都至少3成。

統一21日先發陣容如下：

第一棒：唐肇廷（中外野手）

第二棒：潘武雄（指定打擊）

第三棒：蘇智傑（左外野手）

第四棒：高國慶（一壘手）

第五棒：郭阜林（三壘手）

第六棒：陳鏞基（二壘手）

第七棒：鄭鎧文（右外野手）

第八棒：林祐樂（捕手）

第九棒：楊家維（游擊手）

先發投手：瑞安

富邦21日先發陣容如下

第一棒：陳品捷（右外野手）

第二棒：王正棠（二壘手）

第三棒：胡金龍（左外野手）

第四棒：蔣智賢（三壘手）

第五棒：林益全（指定打擊）

第六棒：范國宸（一壘手）

第七棒：林哲瑄（中外野手）

第八棒：方克偉（捕手）

第九棒：陳凱倫（游擊手）

先發投手：羅力

(中時電子報)