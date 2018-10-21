深澳電廠停建後 電從哪裡來？新北市金山再現「掏金熱」！

2018年10月21日 16:52 中時電子報 張景為

主辦單位吉禾發股份有限公司執行董事邱新添，詳整表述地熱發電取熱不取水，零污染的超速導熱聚熱專利。（張景為）

美國能源部前聯邦高級主管華裔吳全富博士（如圖）致詞，說明美國政府以資金、免稅、土地等方式，大力補助鼓勵民間企業發展再生能源。（張景為）

「再生能源地熱發佈會」10月21日上午九時於新北市政府大樓0511舉行。因深澳電廠停建後，政府重申2025年非核家園目標沒有改變但電從哪裡來？中油在桃園興建觀塘第三天然氣接收站，環評案過關還是引發團抗議。

已取得美國發明專利「地熱聚熱發電模組」的主辦單位吉禾發公司，已於10月21日上午九時於新北市政府大樓0511會議室舉辦「再生能源地熱發佈會」，這個地熱新能源，將為台灣未來永續供電提供一條乾淨有效的新方案，現場且播放地熱發電3D示意影片，由該公司研發主管詳解地熱發電原理。

台灣過往由於相關科技尚未成熟，使得地熱這項天賦寶藏未得善用。吉禾發公司研發團隊以十多年潛心研究發展出全新的熱電轉換科技解決方案，是以自主研發的高效能熱傳導技術為核心，將源自地底的熱能快速有效傳導至熱電轉換模組產生電能。相較於傳統蒸氣式地熱發電，這種取熱不取水的發電方式，沒有“硫磺結晶及碳酸鈣”的困擾，並且因具備高效導熱能力，較淺的熱井即可得到有效發電溫度，從而降低整體發電成本。

吉禾發這項高效能熱傳導技術已經獲得美國發明專利和台灣的專利，不僅將成為無污染、零排放綠能發電的生力軍，也計畫與國內產業緊密合作，將產業製程排放的廢熱經由我們的專利技術回收電能。如此將有助於提高製造業的能源效率，降低生產成本及環保成本，提升企業國際競爭力。吉禾發團隊秉持「為子孫留下青山綠水」的初衷，將藉此發表會與您分享我們的努力成果，更期盼能與產業界合作將工廠廢熱轉綠電，攜手為台灣打造可長可久的綠色產業生態。

台灣位於環太平洋火山地震帶（又稱「火環帶」）的活躍區域，地熱是大自然賜予這個美麗之島的珍貴賦與。運用地來自地球深處熱能的地熱發電不僅CO2零排放，並且供電穩定度、可靠度都遠勝於於太陽能和風能發電。面對地球暖化、氣候變遷威脅日益嚴峻之際，地熱發電成為全球競相投入的超級綠能領域。

(中時電子報)