不是電影宣傳！阿緯開車突衝出「紅衣小女孩」嚇壞孕妻

2018年10月21日 16:49 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

棒棒堂男孩成員阿緯，近日在臉書放上一段行車紀錄器的畫面，內容為阿緯與懷著第二胎的太太開車回家途中，突然衝出一位「紅衣小女孩」嚇壞兩人，他呼籲所有家長都不應該放任小朋友獨自在外面，太不負責任。

阿緯差點撞上一名「紅衣小女孩」，十分嚇人。（圖／翻攝自阿緯臉書）

阿緯寫下「差點釀成嚴重事故」，夫妻倆原本從林口準備回家，卻突然衝出一個小女孩，嚇得他和懷第二胎的太太都嚇到，他把方向盤左轉停下，急忙安撫太太後下車查看，他找到大概只有4、5歲的小女孩，一問之下原來對方在找哥哥，哥哥此時就在對面馬路，且也正要跑過來找妹妹，阿緯立刻叫他停住，必須走斑馬線才可以。

阿緯近年副業有成。（圖／翻攝自阿緯臉書）

當哥哥跑過來時，阿緯問哥哥說：「你怎麼可以讓妹妹這樣過馬路，你爸媽呢？」男孩表示，「爸媽在家，我們正要回家」，他看著四五歲的兄妹不明白犯了什麼錯誤，眼神還帶著疑問，他吞下了怒氣，認真的跟男孩說：「你是哥哥，要保護妹妹，不可以讓她這樣過馬路，要走斑馬線，要牽著她的手，知道嗎？」男孩聽懂也承諾會牽著妹妹，最後他確保他們的安全，才讓他們離開。

阿緯結婚後與太太與女兒家庭幸福。（圖／翻攝自阿緯臉書）

事後阿緯還是很生氣的放上行車紀錄器與文章，怒罵這對兄妹的父母，讓四五歲的小孩獨自在外面，差點釀成意外，真的很不負責任，並請對方珍惜與小孩相處的時間，「不要用你的無知認為危險不會發生，你幸運一次，不見得有下一次！」。

(中時電子報)