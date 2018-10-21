川普不挺沙國！謀殺記者7嫌為王儲保鑣 土耳其急找真相

2018年10月21日 17:00 中時電子報 何宜玲

沙烏地阿拉伯記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)失蹤後遭分屍一案，先前美國總統川普認同沙國官方說法，對外聲稱事發後，卡舒吉平安離開領事館。但日前沙國終於承認卡舒吉是在領事館內「與人衝突、鬥毆致死」，但沒有相關證據，卡舒吉的屍體也下落不明。導致川普現在一改先前態度，不滿沙國提出的解釋。土耳其對沙國解釋同樣存疑，誓言找出卡舒吉死亡真相，希望透過管道庇護15名沙國嫌犯，以免他們先遭沙國滅口。

《中東之眼》(Middle East Eye)報導說，涉案的15名嫌犯中有7名是沙國王儲沙爾曼的保鑣。

國際社會針對沙國異議專欄記者卡舒吉之死感到相當憤怒，各界都在質問記者死亡真相，不只美國總統川普不滿沙國提出反覆不同的解釋，土耳其也對沙國說詞感到相當質疑。1名高級消息人士說，土耳其當局對沙國最新解釋相當不滿意，正在收集強有力的證據，證明卡舒吉是死於1場有預謀的謀殺案。

而且土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)還決心公開所有謀殺案背後的細節，因為利雅德當局的最新說詞與前2周完全不同，更加引來國際社會的憤怒。

消息人士說，由於安卡拉當局非常擔心15名嫌疑犯的生命安全，深怕他們在調查人員提出質疑之前，就先遭到沙國逮捕和處決。因此目前正在尋求管道引渡和庇護他們。而沙國總檢察長聲稱，截至目前為止，已有18名嫌犯遭到拘留。

(中時電子報)