台中》與曾朝榮北屯區聯合競總成立 林佳龍：北漂、南漂盼到台中

2018年10月21日 16:51 中時 陳世宗

曾朝榮擔任議員多年來，為鄉親爭取福利及多項建設，期待大家用選票繼續支持！（陳世宗翻攝）

參選連任的台中市長林佳龍、市議員曾朝榮聯合競選總部21日成立！林佳龍表示，台中的進步大家都看得見，近3年來招商榮登全台第一，讓台中年輕人留鄉意願變高，連外地人也想搬來台中，不管北漂南漂都希望漂到台中來；這3年多來北屯區變很多，要特別感謝腳踏實地、用心的曾朝榮議員，年底我們一定要用選票讓佳龍和朝榮連任當選，讓北屯的發展更加進步。

林佳龍、曾朝榮聯合競總成立，現場眾多支持者到場參與，場面盛大熱鬧，包括台中市長林佳龍、立法委員張廖萬堅、黃國書、何欣純，交通局王義川及市黨部主委何明杰市議員均到場站台力挺。

林佳龍表示，台中的進步一步一步都在實現中，締造近3年亮眼的招商成績，累積投資超過9000億元，榮登全台第一。不僅於此，讓台中年輕人留鄉的意願變高，連外地人也想搬來台中，如果沒有未來，何來投資，因為招商引資有成。

林佳龍細數在北屯政績，如Costco落腳於北屯線捷運機廠旁，帶動當地經濟；市府也將多功能運動中心、洲際棒球場等周邊設施串聯，形成「台中洲際棒球文創園區」；加上北屯國民運動中心及網球中心、籃球中心，以及鄰近的潭子運動中心，打造環繞台74號道路的「運動廊道」，讓當地運動休閒設備更完善，讓北屯區成為精華地段；國道4號豐潭段、國道1號大雅交流道連接台74號快速道路、中科路跨越環中路進水湳轉運站及多條匝道，交通上的建設與改變，也將讓北屯區的居民南來北往更加便利。

林佳龍指出，他與朝榮一起努力並落實各公墓綠美化，巿府投入1億5700萬元規畫北屯區第28及30公墓遷葬，預計2020年2月完成遷葬，屆時可提供約15公頃綠地，搭配鄰近大坑風景區發展成完整休閒空間；巿府也推動8年1萬戶社會住宅政策，其中北屯社會住宅2018年6月28日動土，規劃220戶，並提供托嬰中心、社會服務站、店鋪等社區福利設施，預計2021年上半年完工。

現場多位行動不便民眾表示，曾朝榮議員為人實在、服務熱心，即使坐著輪椅、拄著柺狀也堅持要家人陪同到場為曾朝榮議員加油、打氣，希望曾議員能高票連任當選，繼續提供鄉親優質的服務。

曾朝榮表示，擔任議員多年來為鄉親爭取福利及多項建設，期待大家年底用選票繼續支持，讓他及林佳龍市長連任成功，共同打造更進步、美麗的大台中。

(中時 )