桃園》鄭文燦幫無黨籍劉勝全站台 陳學聖幫張桂綿喊停建三接

市長鄭文燦（左）授戰旗給無黨籍市議員候選人劉勝全（中），同時比出劉所抽中的7號。（甘嘉雯攝）

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國民黨桃園市長候選人陳學聖（中）幫蘆竹區市議員候選人張桂綿（穿桃紅色衣者）站台。

無黨籍市議員候選人劉勝全21日舉行競選總部成立大會，市長鄭文燦特地前往授旗並加油打氣，還喊出「蘆竹lucky 7，議員就選劉勝全」；而國民黨市長候選人陳學聖則是同在蘆竹，幫黨提名的張桂綿站台，若他當選必勒令停建第三接受站，同時與台北捷運連運、蓋市立醫院。

鄭文燦推薦一周7天努力為鄉親打拼的劉勝全總是能得到鄉親的信賴，秉持著要建設、不吵架，也是無黨籍聯盟所秉持的正義，要做桃園最強的後盾，「無黨執政聯盟」把桃園顧好、把蘆竹顧好，當中的靈魂人物就是劉勝全，他擔任執行長4年的預算都能順利通過，困難的問題都能迎刃而解。

陳學聖則是幫張桂綿站台，他說張桂綿抽到4號代表事事（四四）如意，自己抽到2號一定勝利（V）成功，希望大家能支持；而他也推崇張桂綿的政見，民眾要看病不方便，掛號看病都很麻煩，「大家的健康要自己顧」，6都內唯一沒有市立醫院就是桃園市，承諾蓋500床醫院；另也要跟台北捷運聯合營運，與台北票價一樣，1個月只要1280元，帶動蘆竹發展。

陳學聖也說，他選上市長，一定馬上勒令停建第三接受站，「不可以蓋在觀音，不可以汙染桃園」，要保護自己的健康。

(中時 )

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