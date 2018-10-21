種植野百合 打造蘆竹大古山農情

眾人在大古山種下野百合，相約明年5月花朵盛開時相見。（甘嘉雯攝）

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眾人在大古山種下野百合，相約明年5月花朵盛開時相見。（甘嘉雯攝）
過去蘆竹大古山地區曾布滿野百合，如今因為氣候變遷而減少，市府進行復育，希望能重現當年盛況。（市府提供）

蘆竹大古山因氣候變遷、環境影響，而讓早年曾開滿遍布的野百合逐漸減少，期盼能讓當地回復到白色嫁衣披滿整座大古山地區，市府農業局21日舉行大古山野百合FUN華活動，在祕書長李憲明帶頭下，眾人種下野百合，相約明年5月開花之時，再一同欣賞野百合之美。

李憲明表示，「2018大古農情-大古山野百合FUN華活動」，邀請大家一同種植野百合，希望回到滿山遍野皆是白色嫁紗美麗景象，明年5月野百合開花綻放美景，市府將舉辦野百合賞花活動，再次邀請各地市民朋友一同欣賞大古山獨有的野百合FUN華。

農業局表示，活動串連休閒農業區特色農場及各社區發展協會辦理系列活動，像是有北台灣奈良之稱的「山腳鹿場」，擁有上百隻台灣梅花鹿及土產水鹿，可以與鹿群互動、玩樂賽跑及餵食小鹿；復興農村文化、營造友善自然生態環境空間的「簡家農場」，園區內設有自然步道、燒烤區、披薩DIY炭窯、可愛動物區等，適合親子遊玩的好去處。

另外，大古山頭還有可看陸海空日夜景色的6家景觀餐廳，包括星海之戀、紅色穀倉美式餐廳、海灣星空、天空之籟、151高地、古山星辰，皆具有獨特的拍照景點，是浪漫約會的好去處，而山下還有大山腳商圈，有獲得桃園好禮入圍的獨咖啡自家烘焙坊；還有道地閩食餐廳的佳園復古餐廳、苗當家麵食館等等，是假日休閒遊憩的好去處。

(中時 )

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