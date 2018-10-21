中油95無鉛出包 車主先把加油單據找出來

友善列印
中時

中油傳出販售不合格95無鉛汽油，消費者文教基金會表示，中油應盡快公布受影響加油站及車輛數量資訊，並對此油品可能造成消費者未來維修上的支出，委請第三方公正鑑定單位予以評估，以擬定賠償方案；消費者確認加到問題油品，則應保留消費單據，作為未來求償憑據。

消基會董事長游開雄表示，此次中油油品出包，經自行檢測發現後及時宣布，消基會肯定其負責的處理方式，但中油應盡快公布哪些加油站受影響、多少車輛加到不合格油品，並說明其油品品質狀況，以及後續賠償補救措施。

消費者則需先確定是否在此期間加到問題油品，保留其單據、發票或刷卡單，作為以後求償的憑據；游開雄指出，法律上，消費者需證明其有加到問題油品的消費行為，若沒有發票收據，看信用卡、會員卡是否有相關紀錄，也可作為憑證。

另外，此次不合格油品對車輛的損害可能非立即性，需一段時間才會顯現其後遺症。游開雄也說，劣質油品對車輛損害多大，只能交由專業鑑定機構評估，「加一兩次油或許檢測不出來」，中油應找車輛研究測試中心或第三方公正檢驗單位，對此油品造成消費者未來可能的維修支出做出評估，據此作為其賠償方案的依據。

他強調，無論劣油影響多長遠，法律上都一定可以求償，消基會也會追蹤中油所提補償方案，若經研究認為賠償不足，會再集結消費者的聲音，向其求償。

(中時 )

深澳電廠停建後 電從哪裡來？新… 直播》宜蘭普悠瑪翻車首例 已有3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。