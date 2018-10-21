中油95無鉛出包 車主先把加油單據找出來

2018年10月21日 16:58 中時 游昇俯

中油傳出販售不合格95無鉛汽油，消費者文教基金會表示，中油應盡快公布受影響加油站及車輛數量資訊，並對此油品可能造成消費者未來維修上的支出，委請第三方公正鑑定單位予以評估，以擬定賠償方案；消費者確認加到問題油品，則應保留消費單據，作為未來求償憑據。

消基會董事長游開雄表示，此次中油油品出包，經自行檢測發現後及時宣布，消基會肯定其負責的處理方式，但中油應盡快公布哪些加油站受影響、多少車輛加到不合格油品，並說明其油品品質狀況，以及後續賠償補救措施。

消費者則需先確定是否在此期間加到問題油品，保留其單據、發票或刷卡單，作為以後求償的憑據；游開雄指出，法律上，消費者需證明其有加到問題油品的消費行為，若沒有發票收據，看信用卡、會員卡是否有相關紀錄，也可作為憑證。

另外，此次不合格油品對車輛的損害可能非立即性，需一段時間才會顯現其後遺症。游開雄也說，劣質油品對車輛損害多大，只能交由專業鑑定機構評估，「加一兩次油或許檢測不出來」，中油應找車輛研究測試中心或第三方公正檢驗單位，對此油品造成消費者未來可能的維修支出做出評估，據此作為其賠償方案的依據。

他強調，無論劣油影響多長遠，法律上都一定可以求償，消基會也會追蹤中油所提補償方案，若經研究認為賠償不足，會再集結消費者的聲音，向其求償。

(中時 )