影》西甲足球聯賽被對手一推 梅西骨折了！

西甲巴塞隆納隊球星梅西，在比賽場上受傷，右手骨折將缺賽3個禮拜。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

西甲巴塞隆納隊阿根廷籍隊長梅西（Lionel Messi），在當地時間周六與塞維亞一戰，上半場進行不到一半就貢獻了一進球、一助攻，可惜他在比賽第17分鐘和對方球員為了爭球肢體碰撞時，被瓦茲奎茲（Franco Vazquez）猛力一推，跌倒時右手撐了一下，身體的重量壓在右手上，導致右手以奇怪的角度扭了一下而骨折，預計休息3個禮拜。

受傷前5分鐘，梅西才完成進球任務，受傷後可見梅西坐在球場上，臉上表情相當痛苦，之後確定是右手橈骨骨折，要休息大約3個星期，代表他至少缺席5場比賽，包括周三歐冠盃出戰義甲國際米蘭隊，以及下周末對皇家馬德里的「西班牙德比」。

這場比賽最終巴塞隆納4：2獲勝，但梅西受傷卻無法讓球隊好好享受勝利喜悅，總教練巴維德（Ernesto Valverde）賽後說：「梅西受傷是球隊很大的損失，我們清楚他能給球隊的幫助，當他在球場上，是球隊很重要的一個戰力，但我們必須接受這個事實，準備好在梅西缺陣的情況下應戰。」

即將面對兩場重要大賽，卻少了隊長梅西坐鎮，巴塞隆納後防大將皮克（Gerard Pique）仍對球隊有信心，表示：「我們也曾遇過場上沒有梅西的比賽，所有人仍舊為了勝利全力以赴，梅西是球隊基石，但我們還是要試著保持同樣的奮戰精神、挺過難關。」

(中時電子報)

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