吳芳銘競總成立 蘇煥智、嘉縣副縣長、藝文界到場相挺

2018年10月21日 17:09 中時 張亦惠

副縣長李明岳也代表縣府團隊前來祝賀吳選戰順利、心想事成。（張亦惠攝）

書法家黃枝文（右1）寫下「用文化教育的心能量，終結污濁的政治紛擾」等3張書法支持吳芳銘。（張亦惠攝）

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘21日舉行競選總部成立茶會，前台南縣長蘇煥智、新接任的嘉縣副縣長李明岳、議員何子凡、賴朝崙、陳福成等，及許多藝文界人士包括詩人渡也、書法家黃枝文都到場力挺，蘇煥智致詞時批民進黨從地方到中央的派系化政治，讓台灣沒前途，更說，打破台灣派系政治，從吳芳銘當選開始。

吳芳銘呼籲用經濟、文化、教育的力量，讓嘉義大步向前向上提升，若派系政治力量主導，仍會阻礙嘉義的快速進步，面對「募款賺錢」、「選假的」、「謀求官位」等諸多抹黑和惡意中傷，吳芳銘指出，都是子虛烏有的假消息，若有人繼續散播，?對告到底。

蘇煥智致詞時表示，吳芳銘學生時期即參加民主運動，行政經驗豐富，是縣長最佳人選，蘇煥智也強調，民進黨執政後從地方到中央皆淪為派系政治，只為派系利益著想，掌管農業大事的農委會副主委竟淪為縣長、立委候選人的過水之位，農委會降格如縣市農業局。蘇煥智最後向蔡政府喊話，派系政治的未來，就是被人民唾棄，唯有打破明文規定，嘉義縣才有贏向自主新生的未來。

副縣長李明岳說，因縣長張花冠前往泰國參加旅遊展無法前來，自己代表縣府團隊，祝吳芳銘選戰順利、心想事成，並說吳芳銘「追求卓越」的精神，執得推薦與學習，也佩服他有勇氣自我實踐。

著名詩人渡也、書法家黃枝文、歷任美術協會理事長黃照芳和陳政宏也共同到場表達對吳芳銘的支持，同時黃枝文更是寫下「用文化教育的心能量，終結污濁的政治紛擾」支持吳芳銘，渡也也說「有情有義又聰明，縣長選給吳芳銘」，希望藉這次選舉，結束嘉義縣的派系霸權。

(中時 )