顏莉敏競總成立 胡志強、盧秀燕等疾呼力拚副議長

2018年10月21日 17:08 中時 陳淑娥

顏莉敏競選總部21日下午3點成立，顏莉敏揮棒代表強棒出擊。（陳淑娥攝）

第二選區市議員顏莉敏競選總部21日下午3點熱鬧成立，現場湧入人山人海的支持者，整條道路擠得水洩不通，前台中市長胡志強、台中市長候選人盧秀燕等到場力挺！胡志強表示，顏莉敏是顏家最優秀的，一定要讓她高票當選，才能當副議長；盧則強調，若當選市長，顏莉敏所有提案照單全收，攜手建設海線。

國民黨台中市長候選人盧秀燕、前台中市長胡志強、立委江啟臣、中常委楊瓊瓔、國民黨副秘書長鄭麗文及議長林士昌等多名黨籍議員出席力挺，眾星雲集氣勢非凡，現場湧入上千名熱情支持者，顏清標與歌星蔡義德上台合唱「心頭肉」獻給女兒顏莉敏。

我是顏莉敏的靠山及助選員！顏清標表示，顏莉敏一天最多跑攤18場，都破自己的16場紀錄了，問政比自己認真，議長指定要她當副議長，大家一定要支持顏莉敏。

胡志強指出，自己不做市長會煩惱，煩惱市府對各位不好，幸好有顏莉敏出來監督市政，她是顏家從政3人中最厲害的，一定要讓她高票當選，千萬不要大意，拜託大家讓她高票當選，才能當副議長。

盧秀燕表示，4年來顏莉敏表現青出於藍，是一位勤快、「好央甲」、會建設的民代，「大聲公」認真為民喉舌，未來的副議長，一定要讓她高票當選！盧秀燕允諾未來若當選市長，會配合及虛心接受顏莉敏的提案，讓海線建設更好更進步。

盧疾呼要2萬票顏莉敏才能安心當選，這一個月大家意志要堅定，絕對不能分票，未來將老人健保恢復、地價稅調降、成立沙鹿國民運動中心及南山截水溝解決淹水問題，一定會全力建設，讓鄉親好生活。

(中時 )