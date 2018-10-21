核戰陰影再度籠罩 川普：美將退出《中導條約》

2018年10月21日 17:10 中時電子報 盧伯華

美國國家安全顧問博爾頓將於近期訪問莫斯時向俄羅斯提出川普決定讓美國退出《中導條約》的決定。（圖／美聯社）

美國總統川普於美東時間20日聲稱，因俄方多年來未遵守《中程導彈條約》，美方準備退出該項在1987年與前蘇聯達成的協議。俄國外交部指出，川普退出條約是想大力發展武力實現一個以美國為主的「單極世界」，這將使世界重新進入冷戰時期。

據美聯社報導，這項條約全名《中程核導彈條約》(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)，是1987年的美國總統雷根與當時蘇聯領導人戈巴契夫於華盛頓所簽訂，條約規定兩國應銷毀所擁有的中程(1000~5500km)與中短程(500~1000)導彈及其發射裝置，同時不得再生產或進行試驗。此一條約結束了美國與蘇聯以核導彈互對峙的核戰危機，也是美蘇和解的契機。

美聯社說，川普在一項於內華達州舉行的集會中提到退出條約的決定，但沒有提供更多有關俄羅斯違反該條約的細節，只提到川普認為美國需要發展更多先進軍事裝備。

英國《衛報》也報導，美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)將於下周訪問莫斯科時正式向俄羅斯提出美國退出該條約的決定。

美國於2014年7月首次指責俄羅斯於違反了《中導條約》，但俄羅斯堅決否認，美國並威脅要因此對俄羅斯進行制裁。川普曾在不同的場合提出，俄羅斯在發展導彈，中國也在發展，如果只有美國遵守條約，那是不能接受的。

俄羅斯外交部表示，川普退出條約的是想要完成「單極世界」的夢想，這是繼2001年華盛頓退出《反彈道飛彈條約》後，再次退出限制軍備發展的《中程導彈條約》，這是對全球安全體系的再次強烈打擊，全世界將因軍備競賽退回冷戰時期。

(中時電子報)