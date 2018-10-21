台中》烏日區喀哩國小百年校慶 新校舍熱鬧落成啟用

台中市烏日區喀哩國小百週年校慶及新校舍落成典禮，台中市長林佳龍等人到場祝賀。（陳淑芬攝）

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國民黨提名市長候選人盧秀燕（中）參加喀哩國小百週年校慶活動。（陳淑芬攝）

台中市烏日區喀哩國小21日舉辦百週年校慶及新校舍落成典禮，台中市長林佳龍與會表示，新校舍提供學生優良學習空間，並設置社區共讀站，落實校園社區化，帶動地方教育發展；國民黨提名市長候選人盧秀燕隨後也到場，祝賀學校生日快樂、校務昌隆。

喀哩國小自民國7年建校至今已100年，校方自106年初進行的老舊校舍整建工程於今年6月完工，學校舉辦百週年校慶，並舉行新校舍落成典禮，市長林佳龍、教育局長彭富源、市議員陳世凱、吳瓊華等人出席，盧秀燕隨後也到場，與全校師生共同慶賀。

林佳龍表示，喀哩國小慶祝百週年校慶及新校舍落成，可說是雙喜臨門，新校舍蓋得相當漂亮，並設置社區共讀站，落實校園社區化，讓學校與社會緊密結合，也提供孩子能快樂學習、適性發展的教育環境。

盧秀燕於中午出席烏日喀哩國小百年校慶活動，她強調，不是以立委或市長候選人身份來參加，她有很多親戚長輩都是喀哩國小畢業的校友，即使選舉再怎麼忙，都一定要回娘家一起慶祝百年校慶，祝福校務昌隆順利。

台中市府教育局指出，新校舍前身是東棟舊校舍，興建於民國53年，60年時逐年增建，近年經專業鑑定屬耐震能力不足校舍而拆除重建，經費由市府補助5千296萬餘元，為地下1層、地上3層建築，為綜合教學大樓，1樓有社區共讀站提供師生及社區民眾閱讀空間，3樓多功能教室可供表演藝術或體能教學。

(中時 )

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